Assine
overlay
Início Cultura
MEMES

Fiuk se irrita por música sobre depressão virar meme

Após lançar a canção 'Depressão', ele usou seu perfil para dizer que se sentiu triste por ver que trechos da música viraram memes

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
30/04/2026 13:30

compartilhe

SIGA
×
Fiuk, que fez 35 anos no dia 25/10/2025, continua no centro de polêmicas. Em setembro, comentou os rumores de que teria tentado invadir o camarim de Travis Scott durante o after do The Town. Ele negou a história e também falou sobre um possível desentendimento com um repórter que cobria o evento.
Fiuk afirma já ter passado por transtornos de saúde mental e que a música tem como intuito fazer refletir sobre quem sofre em silêncio crédito: Divulgação

FOLHAPRESS - O cantor Fiuk resolveu expor algumas de suas vulnerabilidades em formato de música, mas acabou sofrendo com deboche e sarcasmo nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após lançar a canção "Depressão", que aborda temas como a ansiedade e o abandono, ele usou seu perfil para dizer que se sentiu triste por ver que trechos da música viraram memes. Em um desses trechos, ele aparece fumando debaixo de um chuveiro.

"Vocês ouviram uma frase e esqueceram de escutar a música inteira. Transformaram de uma maneira engraçada, dor em deboche, saudade em ofensa e, o mais louco, não estava falando só de mim", diz.

Segundo ele, que afirma já ter passado por transtornos de saúde mental, a música tem como intuito fazer refletir sobre quem sofre em silêncio. "Não, isso aqui não é um surto, não é vitimismo e muito menos marketing. É só um cara cansado de ver gente machucada querendo machucar os outros de volta", comenta.

Leia Mais

Na sequência, ele comenta que o lançamento não tem a pretensão de parecer perfeito, mas de mostrar o verdadeiro Fiuk.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Cantar uma música sobre família, sobre pai, sobre mãe, sobre precisar de conselho... Entendo que é difícil. A internet virou um lugar estranho. As pessoas estão tão machucadas que elas começam a tentar culpar os outros pela própria ferida. A música não é um ataque, só um espelho."

Tópicos relacionados:

fiuk meme musica redes-sociais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay