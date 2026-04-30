Fiuk se irrita por música sobre depressão virar meme

FOLHAPRESS - O cantor Fiuk resolveu expor algumas de suas vulnerabilidades em formato de música, mas acabou sofrendo com deboche e sarcasmo nas redes sociais.



Após lançar a canção "Depressão", que aborda temas como a ansiedade e o abandono, ele usou seu perfil para dizer que se sentiu triste por ver que trechos da música viraram memes. Em um desses trechos, ele aparece fumando debaixo de um chuveiro.



"Vocês ouviram uma frase e esqueceram de escutar a música inteira. Transformaram de uma maneira engraçada, dor em deboche, saudade em ofensa e, o mais louco, não estava falando só de mim", diz.

Segundo ele, que afirma já ter passado por transtornos de saúde mental, a música tem como intuito fazer refletir sobre quem sofre em silêncio. "Não, isso aqui não é um surto, não é vitimismo e muito menos marketing. É só um cara cansado de ver gente machucada querendo machucar os outros de volta", comenta.

Na sequência, ele comenta que o lançamento não tem a pretensão de parecer perfeito, mas de mostrar o verdadeiro Fiuk.



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"Cantar uma música sobre família, sobre pai, sobre mãe, sobre precisar de conselho... Entendo que é difícil. A internet virou um lugar estranho. As pessoas estão tão machucadas que elas começam a tentar culpar os outros pela própria ferida. A música não é um ataque, só um espelho."