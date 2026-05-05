Katy Perry sem bateria social e Bad Bunny sugar daddy: os memes do Met Gala
Público reagiu com bom-humor aos looks diferentões do tapete vermelho
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O Met Gala 2026 entregou moda, conceito e, claro, uma avalanche de memes. Com o tema “Fashion Is Art”, o evento realizado no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, divertiu as redes sociais, onde internautas comentaram, criticaram e transformaram os looks em piada em tempo real.
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A cantora Katy Perry foi um dos alvos favoritos nas redes. Com um vestido todo branco, luvas longas e o cabelão solto, ela usou uma máscara metalizada estilo esgrimista que tampava todo o rosto. “Eu voltando para o meu casulo depois que minha bateria social acaba”, escreveu um perfil.
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Bad Bunny surgiu no evento com aparência envelhecida, usando bengala, e chegou a não ser reconhecido de imediato. A internet reagiu rapidamente e elegeu o porto-riquenho como sugar daddy cheio de molho. “Sempre gostei de homens mais velhos”, disse uma pessoa.
A transformação também virou piada para outros perfis. “Eu quando compro meia idoso pra entrar nos eventos”, dizia mais um comentário.
Como já é tradição, Rihanna também virou assunto, não só pelo look, mas pelo timing. Conhecida por chegar atrasada, a cantora rendeu comentários como “só atrasa, mas sempre entrega”. Outros usuários compararam sua produção a um “ninho de pássaro”, reforçando o tom irreverente das análises online.
Já uma foto em que a dona da Fenty Beauty aparece ao lado da modelo Heidi Klum, vestida de estátua, recebeu uma comparação curiosa. “Parece que a Rihanna acabou de roubar o Louvre”, se divertiu um internauta.
Entre as brincadeiras mais virais, uma das favoritas do público brasileiro envolveu Kim Kardashian, um dos nomes mais esperados da noite e sempre envolta em polêmicas. Um post satírico dizia que a empresária teria tentado usar o icônico vestido de Geisy Arruda no baile e que o pedido teria sido negado por conta da “delicadeza do material”. A piada, obviamente fictícia, viralizou como se fosse uma notícia real, em referência ao Met Gala em 2022, quando Kim usou o icônico vestido original de Marilyn Monroe.
Nem mesmo momentos mais “fofos” escaparam. A presença de Blue Ivy Carter ao lado de Beyoncé gerou comentários bem-humorados, como “muito caridosa essa Blue Ivy levando uma fã para o Met Gala”, invertendo os papéis entre mãe e filha.
Já Anna Wintour entrou na roda por outro motivo: a sensação de déjà vu. Usuários resgataram um look semelhante usado por ela no baile de 2019, só que na cor rosa. “Anna Wintour usou o mesmo vestido Chanel verde no Met Gala. Será que nas duas vezes ela só queria combinar com o tapete vermelho?”, pontuou uma pessoal.
O tema “Moda é Arte” também gerou críticas bem-humoradas. Alguns internautas apontaram que nem todos os convidados seguiram a proposta conceitual: “O tema ‘MODA É ARTE’ e esse povo indo com vestido de festa de casamento”, ironizou um comentário. Em inglês, outro usuário reforçou: “O tema é ‘Moda é Arte’, e os vestidos são tão simples e sem graça quanto possível”.
Veja mais comentários:
Bad bunny looking pretty handsome as a sugar daddy #metgala pic.twitter.com/pMDHWivImw— adicktted (@cueromacho444) May 5, 2026
anna wintour #metgala pic.twitter.com/rMr3leUhuA— n. (@elmalquererstan) May 4, 2026
prontinho pra trabalhar no Djalma Noivas https://t.co/kVP1cifSof— João Pedrosa (@joaoluizpedrosa) May 4, 2026
Rihanna with Heidi Klum inside the Met Gala. pic.twitter.com/hAsdDHoMXP— (@gabgonebad) May 5, 2026
Kim Kardashian's request to wear the Geisy Arruda dress has been denied.— dora guerra (@goraduerra) May 4, 2026
Kardashian had planned to wear the piece to this year’s “Fashion is Art”–themed Met Gala, but concerns were raised about how delicate the material is. pic.twitter.com/mbO82r18J9
the met gala carpet being straight out of a monet painting.... oh i'm so gagged pic.twitter.com/SSW5gBTJEl— lini (@hudconcaine) May 4, 2026
SZA pays tribute to Oxum with her 2026 Met Gala ensemble. pic.twitter.com/ej2YMgNiUU— SZA Charts (@szaonchart) May 5, 2026
i’m sorry wdym they sent her to the met gala in a blouse and jeans.. pic.twitter.com/37fAl05z3B— AARON (@lidolmix) May 5, 2026
Eu, automaticamente, quando minha bateria social acaba. pic.twitter.com/TJdeG9dq3p— Escritora GL | (@escritoragl) May 5, 2026
Eu chegando no show do BTS com meu meia idoso https://t.co/BithTKx24V
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia— Jade (@Jad_armynie) May 5, 2026