Katy Perry sem bateria social e Bad Bunny sugar daddy: os memes do Met Gala

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Met Gala 2026 entregou moda, conceito e, claro, uma avalanche de memes. Com o tema “Fashion Is Art”, o evento realizado no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, divertiu as redes sociais, onde internautas comentaram, criticaram e transformaram os looks em piada em tempo real.

A cantora Katy Perry foi um dos alvos favoritos nas redes. Com um vestido todo branco, luvas longas e o cabelão solto, ela usou uma máscara metalizada estilo esgrimista que tampava todo o rosto. “Eu voltando para o meu casulo depois que minha bateria social acaba”, escreveu um perfil.

Bad Bunny surgiu no evento com aparência envelhecida, usando bengala, e chegou a não ser reconhecido de imediato. A internet reagiu rapidamente e elegeu o porto-riquenho como sugar daddy cheio de molho. “Sempre gostei de homens mais velhos”, disse uma pessoa.

A transformação também virou piada para outros perfis. “Eu quando compro meia idoso pra entrar nos eventos”, dizia mais um comentário.

Como já é tradição, Rihanna também virou assunto, não só pelo look, mas pelo timing. Conhecida por chegar atrasada, a cantora rendeu comentários como “só atrasa, mas sempre entrega”. Outros usuários compararam sua produção a um “ninho de pássaro”, reforçando o tom irreverente das análises online.

Já uma foto em que a dona da Fenty Beauty aparece ao lado da modelo Heidi Klum, vestida de estátua, recebeu uma comparação curiosa. “Parece que a Rihanna acabou de roubar o Louvre”, se divertiu um internauta.

Nicole Kidman, Lauren Sanchez Bezos e Anna Wintour AFP Emma Chamberlain AFP Blue Ivy AFP Ciara AFP Gwendoline Christie AFP Beyoncé AFP Maria Zardoya AFP Naomi Osaka AFP Sam Smith AFP Charli XCX AFP Dree Hemingway AFP Lisa AFP Sabrina Carpenter AFP Kylie Jenner AFP SZA AFP Sarah Paulson AFP Blake Lively AFP Rihanna AFP Eileen Gu AFP Bad Bunny AFP Jemery Pope AFP Doechii AFP Madonna AFP Heidi Klum AFP Jordan Roth AFP Teyana Taylor AFP Cardi B AFP Nicole Kidman, Lauren Sanchez Bezos e Anna Wintour AFP Maharaja Sawai Padmanabh Singh e a Princesa Gauravi Kumari AFP Emma Chamberlain AFP Cher AFP Rachel Zegler AFP Blue Ivy AFP Hudson Williams AFP Ciara AFP Naomi Watts AFP Gwendoline Christie AFP Margot Robbie AFP Beyoncé AFP Odessa A'zion AFP Maria Zardoya AFP Cara Delevingne AFP Naomi Osaka AFP Anna Wintour AFP Sam Smith AFP Katy Perry AFP Charli XCX AFP Dree Hemingway AFP Lisa AFP Sabrina Carpenter AFP Kylie Jenner AFP SZA AFP Sarah Paulson AFP Blake Lively AFP Rihanna AFP Eileen Gu AFP Bad Bunny AFP Jemery Pope AFP Doechii AFP Madonna AFP Heidi Klum AFP Jordan Roth AFP Teyana Taylor AFP Cardi B AFP Maharaja Sawai Padmanabh Singh e a Princesa Gauravi Kumari AFP Cher AFP Rachel Zegler AFP Hudson Williams AFP Naomi Watts AFP Margot Robbie AFP Odessa A'zion AFP Cara Delevingne AFP Anna Wintour AFP Katy Perry AFP Voltar Próximo

Entre as brincadeiras mais virais, uma das favoritas do público brasileiro envolveu Kim Kardashian, um dos nomes mais esperados da noite e sempre envolta em polêmicas. Um post satírico dizia que a empresária teria tentado usar o icônico vestido de Geisy Arruda no baile e que o pedido teria sido negado por conta da “delicadeza do material”. A piada, obviamente fictícia, viralizou como se fosse uma notícia real, em referência ao Met Gala em 2022, quando Kim usou o icônico vestido original de Marilyn Monroe.

Nem mesmo momentos mais “fofos” escaparam. A presença de Blue Ivy Carter ao lado de Beyoncé gerou comentários bem-humorados, como “muito caridosa essa Blue Ivy levando uma fã para o Met Gala”, invertendo os papéis entre mãe e filha.

Já Anna Wintour entrou na roda por outro motivo: a sensação de déjà vu. Usuários resgataram um look semelhante usado por ela no baile de 2019, só que na cor rosa. “Anna Wintour usou o mesmo vestido Chanel verde no Met Gala. Será que nas duas vezes ela só queria combinar com o tapete vermelho?”, pontuou uma pessoal.

O tema “Moda é Arte” também gerou críticas bem-humoradas. Alguns internautas apontaram que nem todos os convidados seguiram a proposta conceitual: “O tema ‘MODA É ARTE’ e esse povo indo com vestido de festa de casamento”, ironizou um comentário. Em inglês, outro usuário reforçou: “O tema é ‘Moda é Arte’, e os vestidos são tão simples e sem graça quanto possível”.

Veja mais comentários:

Bad bunny looking pretty handsome as a sugar daddy #metgala pic.twitter.com/pMDHWivImw — adicktted (@cueromacho444) May 5, 2026

prontinho pra trabalhar no Djalma Noivas https://t.co/kVP1cifSof — João Pedrosa (@joaoluizpedrosa) May 4, 2026

Rihanna with Heidi Klum inside the Met Gala. pic.twitter.com/hAsdDHoMXP — (@gabgonebad) May 5, 2026

Kim Kardashian's request to wear the Geisy Arruda dress has been denied.



Kardashian had planned to wear the piece to this year’s “Fashion is Art”–themed Met Gala, but concerns were raised about how delicate the material is. pic.twitter.com/mbO82r18J9 — dora guerra (@goraduerra) May 4, 2026

the met gala carpet being straight out of a monet painting.... oh i'm so gagged pic.twitter.com/SSW5gBTJEl — lini (@hudconcaine) May 4, 2026

SZA pays tribute to Oxum with her 2026 Met Gala ensemble. pic.twitter.com/ej2YMgNiUU — SZA Charts (@szaonchart) May 5, 2026

i’m sorry wdym they sent her to the met gala in a blouse and jeans.. pic.twitter.com/37fAl05z3B — AARON (@lidolmix) May 5, 2026