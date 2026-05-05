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Katy Perry sem bateria social e Bad Bunny sugar daddy: os memes do Met Gala

Público reagiu com bom-humor aos looks diferentões do tapete vermelho

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
05/05/2026 13:18

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Memes do Met Gala agitam as redes sociais
Memes do Met Gala agitam as redes sociais crédito: Redes sociais

O Met Gala 2026 entregou moda, conceito e, claro, uma avalanche de memes. Com o tema “Fashion Is Art”, o evento realizado no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, divertiu as redes sociais, onde internautas comentaram, criticaram e transformaram os looks em piada em tempo real.

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A cantora Katy Perry foi um dos alvos favoritos nas redes. Com um vestido todo branco, luvas longas e o cabelão solto, ela usou uma máscara metalizada estilo esgrimista que tampava todo o rosto. “Eu voltando para o meu casulo depois que minha bateria social acaba”, escreveu um perfil. 

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Bad Bunny surgiu no evento com aparência envelhecida, usando bengala, e chegou a não ser reconhecido de imediato. A internet reagiu rapidamente e elegeu o porto-riquenho como sugar daddy cheio de molho. “Sempre gostei de homens mais velhos”, disse uma pessoa. 

A transformação também virou piada para outros perfis. “Eu quando compro meia idoso pra entrar nos eventos”, dizia mais um comentário.

Como já é tradição, Rihanna também virou assunto, não só pelo look, mas pelo timing. Conhecida por chegar atrasada, a cantora rendeu comentários como “só atrasa, mas sempre entrega”. Outros usuários compararam sua produção a um “ninho de pássaro”, reforçando o tom irreverente das análises online.

Já uma foto em que a dona da Fenty Beauty aparece ao lado da modelo Heidi Klum, vestida de estátua, recebeu uma comparação curiosa. “Parece que a Rihanna acabou de roubar o Louvre”, se divertiu um internauta. 

Nicole Kidman, Lauren Sanchez Bezos e Anna Wintour-AFP
Nicole Kidman, Lauren Sanchez Bezos e Anna Wintour AFP
Emma Chamberlain-AFP
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Blue Ivy-AFP
Blue Ivy AFP
Ciara-AFP
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Gwendoline Christie-AFP
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Beyoncé-AFP
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Maria Zardoya-AFP
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Naomi Osaka-AFP
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Sam Smith-AFP
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Charli XCX-AFP
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Dree Hemingway-AFP
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Lisa-AFP
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Sabrina Carpenter-AFP
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Kylie Jenner-AFP
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SZA-AFP
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Sarah Paulson-AFP
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Blake Lively-AFP
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Rihanna-AFP
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Eileen Gu-AFP
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Bad Bunny-AFP
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Jemery Pope-AFP
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Doechii-AFP
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Madonna -AFP
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Heidi Klum-AFP
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Jordan Roth-AFP
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Teyana Taylor-AFP
Teyana Taylor AFP
Cardi B -AFP
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Nicole Kidman, Lauren Sanchez Bezos e Anna Wintour-AFP
Nicole Kidman, Lauren Sanchez Bezos e Anna Wintour AFP
Maharaja Sawai Padmanabh Singh e a Princesa Gauravi Kumari-AFP
Maharaja Sawai Padmanabh Singh e a Princesa Gauravi Kumari AFP
Emma Chamberlain-AFP
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Cher-AFP
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Rachel Zegler-AFP
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Blue Ivy-AFP
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Hudson Williams-AFP
Hudson Williams AFP
Ciara-AFP
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Naomi Watts-AFP
Naomi Watts AFP
Gwendoline Christie-AFP
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Margot Robbie-AFP
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Beyoncé-AFP
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Odessa A'zion-AFP
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Maria Zardoya-AFP
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Cara Delevingne-AFP
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Naomi Osaka-AFP
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Anna Wintour -AFP
Anna Wintour AFP
Sam Smith-AFP
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Katy Perry-AFP
Katy Perry AFP
Charli XCX-AFP
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Dree Hemingway-AFP
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Lisa-AFP
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Kylie Jenner-AFP
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SZA-AFP
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Sarah Paulson-AFP
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Blake Lively-AFP
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Eileen Gu-AFP
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Bad Bunny-AFP
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Jemery Pope-AFP
Jemery Pope AFP
Doechii-AFP
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Madonna -AFP
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Heidi Klum-AFP
Heidi Klum AFP
Jordan Roth-AFP
Jordan Roth AFP
Teyana Taylor-AFP
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Cardi B -AFP
Cardi B AFP
Maharaja Sawai Padmanabh Singh e a Princesa Gauravi Kumari-AFP
Maharaja Sawai Padmanabh Singh e a Princesa Gauravi Kumari AFP
Cher-AFP
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Rachel Zegler-AFP
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Hudson Williams-AFP
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Naomi Watts-AFP
Naomi Watts AFP
Margot Robbie-AFP
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Odessa A'zion-AFP
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Cara Delevingne-AFP
Cara Delevingne AFP
Anna Wintour -AFP
Anna Wintour AFP
Katy Perry-AFP
Katy Perry AFP

Entre as brincadeiras mais virais, uma das favoritas do público brasileiro envolveu Kim Kardashian, um dos nomes mais esperados da noite e sempre envolta em polêmicas. Um post satírico dizia que a empresária teria tentado usar o icônico vestido de Geisy Arruda no baile e que o pedido teria sido negado por conta da “delicadeza do material”. A piada, obviamente fictícia, viralizou como se fosse uma notícia real, em referência ao Met Gala em 2022, quando Kim usou o icônico vestido original de Marilyn Monroe.

Nem mesmo momentos mais “fofos” escaparam. A presença de Blue Ivy Carter ao lado de Beyoncé gerou comentários bem-humorados, como “muito caridosa essa Blue Ivy levando uma fã para o Met Gala”, invertendo os papéis entre mãe e filha.

Anna Wintour entrou na roda por outro motivo: a sensação de déjà vu. Usuários resgataram um look semelhante usado por ela no baile de 2019, só que na cor rosa. “Anna Wintour usou o mesmo vestido Chanel verde no Met Gala. Será que nas duas vezes ela só queria combinar com o tapete vermelho?”, pontuou uma pessoal. 

O tema “Moda é Arte” também gerou críticas bem-humoradas. Alguns internautas apontaram que nem todos os convidados seguiram a proposta conceitual: “O tema ‘MODA É ARTE’ e esse povo indo com vestido de festa de casamento”, ironizou um comentário. Em inglês, outro usuário reforçou: “O tema é ‘Moda é Arte’, e os vestidos são tão simples e sem graça quanto possível”.

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