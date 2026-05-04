Met Gala: por que ele é o evento mais aguardado do mundo da moda

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Tradicionalmente realizado na primeira segunda-feira de maio, os olhos do mundo se voltam para as escadarias do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos. O motivo é o Met Gala, um evento que vai muito além de um simples desfile de celebridades. Conhecido como o "Oscar da moda", ele é, na verdade, um baile de gala beneficente que arrecada fundos para o Costume Institute, o departamento de moda do museu. A edição de 2026 é realizada nesta segunda-feira (4/5) e tem como tema “Fashion is art”.

O que o torna tão exclusivo é a sua rigorosa lista de convidados. Não basta ter dinheiro para comprar um convite; cada nome é pessoalmente aprovado por Anna Wintour, figura central do evento há décadas e uma das pessoas mais influentes do setor. A seleção criteriosa reúne as maiores personalidades da música, do cinema, da arte e, claro, da moda.

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Um tema para inspirar

O grande diferencial do Met Gala é o seu tema anual, que dita o código de vestimenta da noite e celebra a abertura de uma nova exposição no Costume Institute. Isso transforma o tapete vermelho em uma verdadeira galeria de arte viva, onde estilistas e celebridades são desafiados a interpretar o conceito de forma criativa.

Os temas podem ser amplos, como "Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica", ou mais conceituais, como "Camp: Notes on Fashion". A expectativa sobre como cada convidado irá traduzir a proposta em seu look é um dos principais combustíveis para o fascínio que o evento gera globalmente.

Em 2026, o código de vestimenta é “Fashion is Art” (moda é arte). A expectativa é de produções ousadas e conceituais, com peças que explorem o corpo humano como suporte artístico, misturando referências históricas, esculturais e contemporâneas — uma marca registrada do evento.

O evento será liderado por Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour. A participação de Beyoncé é uma das mais aguardadas da noite, já que a artista não comparece ao evento há cerca de uma década.

O comitê de anfitriões inclui nomes como Anthony Vaccarello, Zoë Kravitz, além de celebridades como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa, Chloe Malle, Sam Smith e Teyana Taylor.

Mais que uma festa, um negócio

Para as marcas, o Met Gala é uma vitrine incomparável. Estilistas investem em mesas e convidam celebridades para vestirem suas criações, garantindo uma exposição midiática que poucas campanhas publicitárias conseguem alcançar. Um look memorável pode solidificar a imagem de uma grife ou lançar um designer ao estrelato.

O evento funciona como uma poderosa plataforma de marketing, onde a moda se encontra com a cultura pop e o entretenimento. A escolha de qual celebridade vestirá qual marca é uma decisão estratégica que movimenta milhões e dita tendências para as próximas temporadas.

Além disso, a famosa regra de não usar celulares dentro do salão adiciona uma camada de mistério ao que acontece após o tapete vermelho. Essa exclusividade alimenta a curiosidade do público e garante que o Met Gala permaneça como o evento mais aguardado e comentado do calendário da moda.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.