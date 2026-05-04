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FASHION IS ART

Met Gala 2026: tema, dress code e celebridades do evento

Com tema "Fashion is Art", Met Gala 2026 promete looks ousados e conceituais inspirados na relação entre moda, arte e representação do corpo

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
04/05/2026 11:26

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Met Gala 2026 tem como tema 'fashion is art'. Em 2025, Rihanna aproveitou o evento para anunciar nova gravidez
Met Gala 2026 tem como tema 'fashion is art'. Em 2025, Rihanna aproveitou o evento para anunciar nova gravidez crédito: Metropolitan Museum of Art /AFP

Um dos maiores eventos da moda mundial, o Met Gala 2026 será realizado nesta segunda-feira (4/5), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos. Tradicionalmente realizado para arrecadar fundos para o Costume Institute, o baile também marca a abertura da principal exposição anual de moda do museu. Assim como todo ano, a expectativa é de looks espalhafatosos e um tapete vermelho repleto de celebridades.

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Neste ano, a exposição do Costume Institute leva o título “Costume Art” (arte do figurino). O conceito propõe um diálogo entre peças de vestuário contemporâneas e obras históricas, como pinturas e esculturas, explorando diferentes representações do corpo ao longo do tempo.

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De acordo com o curador Andrew Bolton, a mostra é organizada em torno de arquétipos como o corpo clássico, a gravidez e o envelhecimento. “O corpo vestido está em primeiro plano em todas as galerias que você visita. Mesmo o nu nunca está completamente despido. Está sempre carregado de valores e ideias culturais”, afirmou em entrevista à imprensa internacional.

Inspirado no tema da exposição, o código de vestimenta deste ano é “Fashion is Art” (moda é arte). Embora não seja idêntico ao tema da mostra, o dress code costuma dialogar com a proposta curatorial. A expectativa é de produções ousadas e conceituais, com peças que explorem o corpo humano como suporte artístico, misturando referências históricas, esculturais e contemporâneas — uma marca registrada do evento.

A lista de convidados é sempre mantida sob sigilo, mas os nomes dos co-presidentes dão pistas sobre quem deve marcar presença. Em 2026, o evento será liderado por Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour. A participação de Beyoncé é uma das mais aguardadas da noite, já que a artista não comparece ao evento há cerca de uma década.

O comitê de anfitriões inclui nomes como Anthony Vaccarello, Zoë Kravitz, além de celebridades como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa, Chloe Malle, Sam Smith e Teyana Taylor.

A transmissão ao vivo do tapete vermelho será feita pelo canal da Vogue no YouTube, a partir das 19h (horário de Brasília).

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Zendaya -Getty Images / Vogue
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Simone Biles -Getty Images / Vogue
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Gigi Hadid -Getty Images / Vogue
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Pharrell Williams-Getty Images / Vogue
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Anna Wintour-Getty Images / Vogue
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Sydney Sweeney-Getty Images / Vogue
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Clara Wu Tsai -Getty Images / Vogue
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Sadie Sink -Getty Images / Vogue
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Maya Hawke -Getty Images / Vogue
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Whoopi Goldberg -Getty Images / Vogue
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Pusha T -Getty Images / Vogue
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Heidi Klum-Getty Images / Vogue
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Brian Tyree Henry -Getty Images / Vogue
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Jeremy O. Harris-Getty Images / Vogue
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Zoe Saldaña-Getty Images / Vogue
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Pamela Anderson-Getty Images / Vogue
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Emma Chamberlain -Getty Images / Vogue
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Lewis Hamilton e Colman Domingo-Getty Images / Vogue
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Spike Lee -Getty Images / Vogue
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Teyana Taylor -Getty Images / Vogue
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Lupita Nyong'o -Getty Images / Vogue
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