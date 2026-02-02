Grammy 2026: os looks que marcaram a noite de gala

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A 68ª edição do Grammy Awards, realizada nesse domingo (1º/2) na Crypto.com Arena, em Los Angeles, foi muito além da celebração musical. A noite ficou marcada por recordes históricos, discursos politizados e looks que entraram para a história do tapete vermelho, transformando a premiação em um palco para grandes mensagens.

Chappell Roan elegeu um "naked dress" transparente para o tapete vermelho do Grammy 2026, gerando comentários e se tornando um dos visuais mais marcantes.

O grande destaque foi Kendrick Lamar. Além de levar cinco categorias, o rapper superou Jay-Z e se tornou o artista de hip-hop mais premiado da história do Grammy. Para a ocasião, ele escolheu um smoking da Chanel, reforçando seu status de ícone tanto na música quanto na moda.

Outro nome que brilhou foi Bad Bunny. A uma semana de ser a atração principal do Super Bowl, o artista levou para casa dois prêmios, incluindo o de melhor álbum do ano, a principal categoria da noite. No tapete vermelho, ele chamou atenção com um smoking com espartilho assinado por Daniel Roseberry para a Schiaparelli, sendo o primeiro look masculino de destaque do estilista.

Chappel Roan se destacou ao usar um vestido que deixa os seios à mostra, preso apenas por piercings no corpo. A obra é um modelo exclusivo da Mugler, feito em tecido transparente e com estrutura que criava a ilusão de que o tecido bordô estava suspenso no ar.

