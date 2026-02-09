Produções internacionais que fizeram mais sucesso no Brasil do que em outros países
-
Algumas obras alcançaram um sucesso tão grande no Brasil que superaram até mesmo sua popularidade em outros lugares do mundo. Relembre as principais!Foto: montagem / reprodução
-
“X-Men: Evolution”: Um sucesso das manhãs do SBT, “X-Men: Evolution” ganhou muita força no Brasil por conta do lançamento dos primeiros filmes da equipe, no início dos anos 2000.Foto: reprodução
-
A série, porém, acabou não fazendo tanto sucesso assim em outros lugares e acabou durando só quatro temporadas.Foto: reprodução
-
“Eu, a Patroa e as Crianças”: Desde sua estreia no Brasil em 2002, Michael Kyle (interpretado por Damon Wayans) e sua família conquistaram um lugar especial no coração dos telespectadores brasileiros.Foto: Divulgação / Touchstone Television/Wayans Bros. Entertainment
-
-
Apesar do cancelamento surpresa nos Estados Unidos após a quinta temporada, isso não impediu que as reprises continuassem com enorme sucesso por aqui e a série se manteve firme na programação do SBT no início dos anos 2000.Foto: Reprodução/ABC
-
“A Lagoa Azul”, de 1980: Um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde, o filme “Lagoa Azul” nunca foi um grande hit em seu país de origem, os Estados Unidos.Foto: Reprodução / A Lagoa Azul
-
Por outro lado, o filme se tornou um verdadeiro marco das tardes da Globo e também um dos mais reprisados da Sessão da Tarde, sendo superado somente por “Ghost: Do Outro Lado da Vida”.Foto: Divulgação
-
-
“As Branquelas”, de 2004: Quem não se lembra da clássica cena de Latrell cantando no carro? O filme se tornou um queridinho dos brasileiros e continua amado até os dias de hoje!Foto: divulgação
-
Nos Estados Unidos, porém, o filme não só teve um sucesso moderado junto ao público, como foi detonado pela crítica! O longa chegou a receber cinco indicações ao Framboesa de Ouro, premiação voltada para os piores filmes do ano.Foto: reprodução / as branquelas
-
“Caverna do Dragão”: Exibido pela primeira vez no saudoso “Xou da Xuxa”, o desenho, baseado no famoso jogo de RPG “Dungeons and Dragons”, conquistou uma legião de fãs Brasil afora.Foto: Divulgação
-
-
Na história, um grupo de jovens que fica preso em um mundo de fantasia e precisa encontrar o caminho de casa. A falta de prestígio da série fora do Brasil foi tanta que o desenho até hoje ficou sem um episódio final.Foto: Reprodução
-
“Chaves”: Criado e protagonizado pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, “Chaves” se tornou um ícone tanto no Brasil quanto em seu país de origem.Foto: Divulgação
-
Acontece que o sucesso da série se limitou mesmo à América do Sul e nunca conquistou tantos fãs assim ao redor do mundo.Foto: Televicine S A Reprodução
-
-
“Luluzinha”: Em 1935, a adorável garotinha fez sua primeira aparição nas charges de jornais norte-americanos. Logo depois, transformou-se em uma revista em quadrinhos e animação, ganhando um grupo de personagens, incluindo seu amigo Bolinha.Foto: Reprodução/ Clube da Luluzinha
-
O sucesso no Brasil foi tardio e o desenho só apareceu por aqui nos anos 90. Não é surpreendente que os termos “clube do Bolinha” e “clube da Luluzinha” façam parte do vocabulário popular até os dias de hoje.Foto: reprodução
-
“Pica-Pau”: O desenho já contou com inúmeras versões e todas foram sucesso de público no Brasil, principalmente nos anos 1980 e 1990.Foto: reprodução
-
-
Em comparação com outras nações ao redor do mundo, “Pica-Pau” alcançou um nível de popularidade muito mais expressivo nas telas brasileiras. Um exemplo vívido disso é o lançamento do live-action da animação em 2017, que estreou primeiro no Brasil antes mesmo dos Estados Unidos.Foto: Reprodução
-
“Todo Mundo Odeia o Chris”: Idealizada pelo talentoso ator e comediante Chris Rock, a série de comédia norte-americana teve uma recepção moderada em sua terra natal. Surpreendentemente, a produção alcançou um status de fenômeno absoluto no Brasil.Foto: Divulgação
-
O sucesso era tanto que em 2021, Tyler James Williams, o ator que interpretou o protagonista Chris, se viu obrigado a fazer um apelo aos fervorosos fãs brasileiros, que inundavam seu perfil nas redes sociais com declarações de amor à série.Foto: Reprodução/@willtylerjames
-
-
“Brasil, eu te amo, eu realmente amo, mas se vocês não pararem com o ‘spamming’ em meus posts, vou começar a bloquear vocês”, escreveu o ator na época.Foto: Reprodução/@willtylerjames
-
“Cavalo de Fogo”: No Brasil, o desenho “Cavalo de Fogo” conquistou enorme popularidade, tendo sido exibido por quase 20 anos na TV aberta!Foto: Reprodução do Site Infantv
-
Nos Estados Unidos, Sara e seu cavalo mágico não tiveram o mesmo sucesso, tanto que os produtores não manifestaram interesse em prosseguir com a produção. Resultado: o desenho só tem uma temporada, composta por apenas 13 episódios.Foto: Reprodução do Site Infantv
-