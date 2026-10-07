Naldo Benny diz que recebeu ligação com pedido de Michael Jackson

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Naldo Benny adicionou um novo capítulo à sua lista de histórias com estrelas internacionais. Durante participação no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, o cantor afirmou que Michael Jackson ligou para a casa de um agente dele e pediu, em português, para ouvi-lo cantar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o artista, a ligação ocorreu no período em que surgiu a possibilidade de sua participação em um disco do Rei do Pop. “Michael Jackson me ligou e trocou uma ideia comigo. Tudo isso que eu estou te contando aqui, vão falar que é mentira”, antecipou Naldo, comentando a fama de mentiroso que se popularizou nas redes sociais.

Leia Mais

Michael Jackson falando português?

O cantor explicou que não recebeu a chamada em seu número pessoal, mas sim na casa de um produtor ligado ao astro norte-americano. Conforme o relato, alguém teria ensinado Michael a dizer uma frase em português antes de falar com ele.

“Inclusive, o Michael me liga pedindo: ‘Naldo, canta para mim’. Ele ensinou ele a falar isso. ‘Canta para mim’. O Michael falou isso para mim”, afirmou o brasileiro, que também disse guardar uma lembrança do episódio. “Eu tenho um quadro na minha casa que ele assinou para mim”, contou.

De Timbaland a Michael Jackson

A história sobre uma possível parceria não é inédita. Em 2023, Naldo já havia afirmado que foi cogitado para participar de “Xscape”, álbum póstumo de Michael Jackson lançado em 2014. Na ocasião, o cantor disse que poderia ter aparecido em “Love Never Felt So Good”, faixa que ganhou uma versão com Justin Timberlake.

Naldo relacionou a oportunidade ao trabalho que desenvolveu com Timbaland, produtor musical envolvido no projeto do Rei do Pop.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os relatos de Naldo sobre encontros com celebridades renderam ao cantor a fama de “mentiroso” na internet, rótulo que ele rejeita e sustenta que suas histórias são verdadeiras. Em 2025, ele chegou a afirmar que os memes renovaram seu público e aumentaram o engajamento em torno de seu nome.