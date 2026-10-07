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LIGAÇÃO DO REI DO POP

Naldo Benny diz que recebeu ligação com pedido de Michael Jackson

Voz de 'Amor de chocolate' afirma que o Rei do Pop pediu, em português, para ouvi-lo cantar ao telefone

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/10/2026 09:28 - atualizado em 07/10/2026 09:28

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Naldo Benny diz que recebeu ligação com pedido de Michael Jackson
Naldo Benny (esq.) e Michael Jackson (dir.), pivôs de uma das histórias mais &#39;inacreditáveis&#39; contadas pelo funkeiro crédito: Reprodução / Instagram / Timothy A. CLARY / AFP

Naldo Benny adicionou um novo capítulo à sua lista de histórias com estrelas internacionais. Durante participação no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, o cantor afirmou que Michael Jackson ligou para a casa de um agente dele e pediu, em português, para ouvi-lo cantar.

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Segundo o artista, a ligação ocorreu no período em que surgiu a possibilidade de sua participação em um disco do Rei do Pop. “Michael Jackson me ligou e trocou uma ideia comigo. Tudo isso que eu estou te contando aqui, vão falar que é mentira”, antecipou Naldo, comentando a fama de mentiroso que se popularizou nas redes sociais.

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Michael Jackson falando português?

O cantor explicou que não recebeu a chamada em seu número pessoal, mas sim na casa de um produtor ligado ao astro norte-americano. Conforme o relato, alguém teria ensinado Michael a dizer uma frase em português antes de falar com ele.

“Inclusive, o Michael me liga pedindo: ‘Naldo, canta para mim’. Ele ensinou ele a falar isso. ‘Canta para mim’. O Michael falou isso para mim”, afirmou o brasileiro, que também disse guardar uma lembrança do episódio. “Eu tenho um quadro na minha casa que ele assinou para mim”, contou.

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De Timbaland a Michael Jackson

A história sobre uma possível parceria não é inédita. Em 2023, Naldo já havia afirmado que foi cogitado para participar de “Xscape”, álbum póstumo de Michael Jackson lançado em 2014. Na ocasião, o cantor disse que poderia ter aparecido em “Love Never Felt So Good”, faixa que ganhou uma versão com Justin Timberlake.

Naldo relacionou a oportunidade ao trabalho que desenvolveu com Timbaland, produtor musical envolvido no projeto do Rei do Pop.

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Os relatos de Naldo sobre encontros com celebridades renderam ao cantor a fama de “mentiroso” na internet, rótulo que ele rejeita e sustenta que suas histórias são verdadeiras. Em 2025, ele chegou a afirmar que os memes renovaram seu público e aumentaram o engajamento em torno de seu nome.

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