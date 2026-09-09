Michael Jackson quase foi vítima do 11 de setembro; saiba o que o salvou

Na manhã de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram surpreendidos por uma série de ataques coordenados, que tiverem entre seus principais alvos as torres do World Trade Center, em Nova York. O episódio se tornou um dos acontecimentos mais marcantes da história recente. Um detalhe quase desconhecido é que Michael Jackson por pouco não esteve entre as vítimas da tragédia.

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Segundo Jermaine Jackson, irmão do cantor, no livro You are not Alone: Michael: Through a Brothe’s Eyes, Michael tinha uma reunião marcada em um dos andares superiores de uma das torres naquela manhã.

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O cantor, no entanto, perdeu a reunião porque passou a madrugada conversando ao telefone com sua mãe, o que acabou salvando sua vida.

Na manhã de 11 de setembro, o músico se atrasou e optou por não ir ao compromisso, permanecendo na cama para assistir a “Os Simpsons”. A programação foi interrompida com a notícia do atentado. Poucos minutos depois, a segunda aeronave atingiu a Torre Sul.

Jermaine relata que, após os ataques, Michael ligou para a mãe e disse: “Mãe, estou bem, graças a você. Você me manteve falando tão tarde que dormi demais e perdi minha reunião”.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria