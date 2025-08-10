Funkeiro Naldo anuncia novo projeto e rebate fama de mentiroso

O cantor Naldo Benny, de 46 anos, celebra este ano a marca de 25 temporadas no funk. Ele diz se orgulhar de ter pavimentado a história da música para os que chegaram depois. Até o fim do ano, pretende lançar dois discos e alguns singles e pensa em gravar com Chris Brown, com que diz ter "trocado uma ideia".

Será verdade?

Naldo tem fama de inventar histórias e ter amigos famosos imaginários. Ele já disse que cantaria com Justin Bieber, que articulou todos os detalhes para que Madonna viesse cantar em Copacabana e até que convenceu Gisele Bündchen a vir ao carnaval do Brasil em 2023 – ela passou por ele em um camarote e nem o cumprimentou.

O cantor diz levar essa desconfiança numa boa. "Levo entretenimento e uma vibe leve para as pessoas, embora tudo o que falei tenha sido verdade e provei", afirma, em papo com o F5. "Na música eu já mostrei do que sou capaz e agora curto esse outro lado, essa experiência de vida", reforça o funkeiro, que diz se divertir com os memes e o engajamento nas redes em torno de seu nome a cada história contada.

Confira abaixo a entrevista com o cantor:

Você celebra 25 anos de funk em 2025. Sente-se realizado?

Consegui trazer uma sonoridade e me sinto feliz por ter contribuído para o gênero. Hoje, tem um novo pop funk que antes de mim não existia e isso representa uma importância grande para mim. Mas algo que ficou marcado foi quando minha mãe me entregou o primeiro DVD de ouro. Ela sempre acreditou.

Há algo de que se arrependa ou ainda queira fazer?

Sempre quero fazer muita coisa, mas não me arrependo de nada. Fui o primeiro a trazer essa sonoridade do pop funk mais internacional. Claro que há muita coisa que posso ter errado por ter sido pioneiro, falas, posturas. Quem veio depois acertou mais por verem o que fiz.

Acaba de lançar a música 'Me Devora'. Como define seu momento?



Estou curtindo o 'Casa do Naldo' em que toco pagode. Vamos lançar o volume 2 em breve. O volume 1 já bateu 10 milhões de visitas. Dizem que nasci para cantar pagode (risos).

Planos de turnê pelos 25 anos?

Pretendo fazer um grande show no Rio e outro em São Paulo em breve para comemorar essa marca, além de lançar os dois álbuns. Saí de dentro da favela sem apoio, fazendo bailes do Rio de Janeiro de forma precária. Chegar onde cheguei e ver a posição que tenho hoje... só agradeço ao público que me abraça.

Muita gente fica ansiosa pela próxima história que o Naldo vai contar. Isso te incomoda?

Não. Isso me dá mais engajamento. Quando olham para mim já abrem um sorriso. Eu levo entretenimento e uma vibe leve para as pessoas, embora tudo o que falei tenha sido verdade e provei. Minha cara é muito conhecida, e no TikTok passo de 2 bilhões de visualizações.

Falar do Naldo da ibope?



Não gosto de números, mas já que é a era dos números, isso só mostra o nível do engajamento. Quando usam meu nome nas redes repercute e eu me divirto até com os memes. Na música eu já mostrei do que sou capaz, e agora curto esse outro lado, essa experiência de vida.

Você já nos disse que gravaria com Justin Bieber. Essa parceria sai ou não sai?

Eu convidei ele para a 'Casa do Naldo' pelo Instagram, mas nunca conversei com ele. Meu grande desejo é gravar com o Chris Brown, penso em encontrar com ele, com quem já troquei ideia.

Tem alguma nova parceria internacional em vista?

As coisas acontecem comigo de forma orgânica. Quando viajar, pode ser que eu esteja cantando com o Bruno Mars, mas é uma ideia minha. Quando eu dizia antes que iria para os Estados Unidos e cantaria por lá, duvidaram. Mas são vontades, nada determinado.



Uma questão mais íntima: Você disse que transava 37 vezes por semana. Continua nesse ritmo?



Não esperava que isso viralizasse, porque isso é verdade. Temos [ele e a esposa, Moranguinho] momentos quentes, nos amamos e percebi quantas pessoas não namoram. Parece que fazer duas ou três vezes na semana é algo anormal para as outras pessoas. No meu aniversário [em abril] subi para 41 vezes em uma semana.