Juntas de cimento parecem uma solução resistente para fachadas de pedra, mas escondem um problema com a umidade que a argamassa de cal pode ajudar a evitar

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O cimento é rígido e impermeável ao vapor de água. Quando a parede sofre movimentações mínimas nas fundações ou dilatações, a massa se solta da alvenaria. Um proprietário que refaz as juntas da fachada no verão para renovar o visual pode notar problemas cinco invernos depois: a junta segue intacta, mas a pedra ao redor se deteriora.

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A rigidez do cimento supera a resistência de pedras como o calcário. Em situações de tensão, a pedra cede primeiro. Pequenos descolamentos discretos abrem caminho para a água da chuva. Essa umidade estagna e congela no inverno, gerando ciclos de gelo e degelo que rompem a superfície mineral e aceleram a degradação.

Sinais de desgaste nas pedras

Uma junta cinza e resistente aparenta qualidade logo após a obra, com durabilidade de 20 a 50 anos conforme a exposição e o preparo. Contudo, os danos surgem diretamente na alvenaria:

esfarelamento ou textura em pó ao toque;

absorção excessiva de água, funcionando como esponja;

desprendimento de pequenas placas e surgimento de cavidades em pedras macias;

escurecimento contínuo e umidade prolongada após as chuvas.

O uso da cal na alvenaria antiga

Antes da disseminação do cimento no século XX, casas de campo e vilas recebiam acabamento com cal. Esse ligante permite a respiração da parede, apresenta alta permeabilidade ao vapor e absorve movimentações da estrutura. O uso de cimento sufoca a alvenaria e empurra a umidade para o interior, provocando condensação, salitre e eflorescências.

Para proteger a fachada, a argamassa deve ser menos dura que a pedra. A mistura padrão utiliza 1 volume de cal para 2,5 a 3 volumes de areia, dosados com o mesmo balde:

cal aérea CL90 indicada para paredes internas ou protegidas de chuva forte;

cal hidráulica natural NHL 2 ou NHL 3,5 para áreas externas expostas;

areia fina 0/2 mm para juntas com menos de 10 mm e 0/4 mm para espaços de 10 a 20 mm;

dosagem com mais cal para pedras macias como o tuffeau e mais areia para pedras rígidas como o granito. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diagnóstico e intervenção

O trabalho exige avaliação prévia e deve ocorrer quando as juntas afundam mais de 2 centímetros, soltam-se ou desaparecem. Umedecer a base antes da aplicação evita secagem acelerada e melhora a fixação. Em áreas protegidas ou históricas, a dosagem e o tom devem preservar o visual de origem. A cal possibilita reparos pontuais sem danificar a alvenaria, enquanto o cimento causa quebras frequentes e dificulta intervenções futuras.