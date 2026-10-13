São Paulo em alerta: pancadas fortes de chuva trazem risco de alagamento

Os próximos dias desta semana seguem com muita nebulosidade e chuva na cidade de São Paulo, principalmente entre as tardes e o início das noites. A previsão parte do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura.

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Para esta terça (13) e quarta (14), o órgão alerta sobre o potencial para formação de alagamentos em decorrência das precipitações. As orientações oficiais incluem:

permanecer em local seguro, de preferência em edificações seguras;

ficar longe da rede elétrica e de árvores;

nunca enfrentar alagamentos e enxurradas.

Condições previstas para a capital paulista

Nesta terça, a cidade registra muitas nuvens, aberturas de sol e sensação de tempo abafado. O calor somado a áreas de instabilidade que se deslocam do interior em direção à Grande São Paulo causa pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de rajadas de vento e alagamentos. A temperatura mínima prevista é de 17°C, e a máxima chega a 26°C.

O cenário meteorológico se repete na quarta, que terá outra manhã abafada com sol entre muitas nuvens. Os períodos da tarde e da noite voltam a registrar chuva moderada a forte. A variação térmica fica entre 18°C de mínima e 27°C de máxima.

Alerta de perigo potencial em São Paulo e outros estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no estado de São Paulo. O órgão informou que a chuva ficará concentrada sobre os municípios ao sul, perto da divisa com o Paraná. O alerta amarelo também abrange os demais estados do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste.

Nesta terça, Minas Gerais e Espírito Santo registram possibilidade de chuvas isoladas. O tempo fica firme, sem precipitações, mas com aumento de nebulosidade, sobre o norte e nordeste mineiros e no território capixaba.

Na região Sul, o Paraná tem previsão de chuvas com trovoadas nesta terça. Santa Catarina e Rio Grande do Sul encaram chuvas isoladas. O frio predomina na região, com temperatura mínima de 10°C em Porto Alegre (RS) e máxima de 20°C em Curitiba (PR).

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No Centro-Oeste, a instabilidade atinge o sul de Mato Grosso do Sul, onde as pancadas chegam acompanhadas de trovoadas isoladas. Chuvas isoladas ocorrem nas demais regiões sul-mato-grossenses e nas faixas sul, oeste e noroeste de Mato Grosso. As nuvens diminuem no restante do Centro-Oeste, garantindo céu com pouca nebulosidade no Distrito Federal e no nordeste de Goiás.