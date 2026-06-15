Cidades com nomes curiosos em São Paulo que você precisa conhecer
Tarabai é apenas uma delas; conheça a história por trás de municípios paulistas com nomes inusitados
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Você já ouviu falar em Tarabai? A cidade, localizada no interior de São Paulo, desperta curiosidade pelo nome incomum e é apenas um exemplo de como o estado paulista guarda municípios com nomenclaturas bastante peculiares. Essas denominações, muitas vezes, têm raízes na cultura indígena, em homenagens a personalidades ou até em características geográficas da região.
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Viajar por São Paulo pode se transformar em uma aula de história e linguística. Conhecer a origem desses nomes revela um pouco mais sobre a formação cultural do estado e do país. A seguir, confira uma lista de cidades paulistas com nomes inusitados e o que está por trás de cada um deles.
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As informações a seguir foram verificadas em junho de 2026.
Cidades com nomes curiosos em São Paulo
Tarabai: Ao contrário da crença popular, o nome não tem origem tupi-guarani. A denominação é uma homenagem ao deputado estadual Felício Tarabay, amigo do então governador Adhemar de Barros. A vila, que anteriormente se chamava Nova América, recebeu o novo nome por influência política na década de 1950. O município fica na região de Presidente Prudente.
Pederneiras: Localizada perto de Bauru, a cidade tem um nome que remete diretamente à geologia. Pederneira é um tipo de pedra que, ao ser atritada, produz faíscas. A região era rica nesse mineral, essencial para os tropeiros e bandeirantes acenderem fogo em suas jornadas.
Borá: Famosa por ser frequentemente listada como uma das menores cidades do Brasil em população, Borá também tem um nome de origem indígena. A palavra vem do tupi e designa uma espécie de abelha sem ferrão, muito comum na área na época de sua fundação.
Iacanga: Outro nome que soa diferente e vem do tupi-guarani. "Iacanga" pode ser traduzido como "cabeceira d'água" ou "nascente do rio", indicando a posição geográfica do município em relação a importantes fontes de água na região de Bauru.
Glicério: Diferente das outras, esta cidade não tem um nome de origem indígena. A denominação é uma homenagem ao político Francisco Glicério de Cerqueira Leite, uma figura importante da República Velha no Brasil. O nome soa incomum para uma cidade, mas era uma prática comum na época.
Ubarana: Mais um nome de herança indígena, que significa "pau de canoa" ou "canoa de pau" em tupi. A palavra faz alusão às árvores da região que eram utilizadas pelos povos nativos para a construção de suas embarcações, essenciais para a navegação nos rios locais.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.