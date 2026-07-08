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VANDALISMO

Estátua de Milena, da Turma da Mônica, tem cabeça arrancada em São Paulo

Prefeitura diz que peça foi recolhida e deve retornar a Perus, onde estava. Exposição de personagens em pontos da cidade celebra 90 anos de Mauricio de Sousa

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JA
JORGE ABREU
JA
JORGE ABREU
Repórter
08/07/2026 09:00

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Estátuas da personagem Milena, a primeira protagonista negra da Turma da Mônica; peça de bronze foi vandalizada em Perus, distrito da zona noroeste de São Paulo
Estátuas da personagem Milena, a primeira protagonista negra da Turma da Mônica; peça de bronze foi vandalizada em Perus, distrito da zona noroeste de São Paulo crédito: Divulgação Instituto Mauricio de Sousa e GCM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estátua de bronze da personagem Milena, a primeira protagonista negra da Turma da Mônica, sofreu vandalismo e teve sua cabeça arrancada em Perus, distrito da zona noroeste de São Paulo. O responsável pelo dano ao patrimônio não foi identificado.

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A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa informou, em nota, que encaminhou o caso para o Instituto Maurício de Sousa, que por sua vez já comunicou que a peça vandalizada foi recolhida pela equipe responsável e será restaurada.

 

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Segundo a pasta, o caso foi identificado durante o patrulhamento ostensivo na manhã do último domingo (5/7) e registrado no 33º Distrito Policial. A escultura deve retornar ao mesmo local onde estava assim que a manutenção for concluída e terá fiscalização reforçada, informou.

As 91 estátuas dos personagens que marcaram gerações no Brasil estão espalhadas pela cidade em homenagem aos 90 anos do autor da obra, o cartunista Mauricio de Souza. A Turma da Mônica é reconhecida oficialmente como patrimônio cultural imaterial de São Paulo.

A exposição a céu aberto é uma iniciativa da prefeitura. Além das esculturas, a capital receberá nas próximas semanas desfile temático, esculturas gigantes, exposição urbana, oficinas de leitura e distribuição gratuita de gibis.

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O monumento também conta com recurso de audiodescrição. O conjunto das peças é assinado pelo escultor Eduardo Santos, autor da estátua do técnico Telê Santana, dos bustos dos jogadores Zico e Júnior e da estátua do ex-lateral corintiano Zé Maria.

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