Casal oferece hospedagem grátis em aldeia de 20 habitantes, mas quem aceita precisa assumir uma tarefa ligada aos peregrinos que passam pelo Caminho de Santiago

Algumas pessoas trabalham o ano todo para conseguir viajar, mas um novo modelo de turismo vem propondo uma inversão nessa ordem: pessoas que viajam para trabalhar.

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Diferente de uma excursão de negócios, o voluntariado rural é uma opção para turistas dispostos a trocar ajuda por hospedagem sem custos. Na plataforma Workaway, popular no ramo, surgiu uma oportunidade de habitar uma pequena cidade em León, na espanha.

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Miriam e Danilo abriram vagas de voluntariado em Las Herrerías de Valcarce, um vilarejo com cerca de 20 moradores no município de Vega de Valcarce. O anúncio publicado na Workaway oferece hospedagem gratuita para quem deseja vivenciar a rotina do Caminho Francês, rota do Caminho de Santiago.

A iniciativa sustenta dois projetos centrais: uma horta ecológica e uma casa aberta a caminhantes que opera por donativos. O espaço conta com albergue vegetariano, jardim de flores e biblioteca voltada para leitura e prática de ioga.

Atividades previstas no albergue

As funções no local dividem-se em diferentes frentes cotidianas:

limpeza e atendimento do albergue, incluindo o registro dos peregrinos;

preparo e serviço dos jantares;

manutenção da horta e do jardim;

pintura de cartazes e repasse de informações aos caminhantes;

atualização das redes sociais do projeto.

A proposta exige perfil flexível e sociável, sem definição de carga horária semanal. Os voluntários dividem um quarto misto com dois beliches em uma antiga casa de pedra no fundo do vale. Por ser uma construção fresca, os anfitriões pedem para levar saco de dormir, roupas de frio, lençóis, toalhas e botas. O banheiro fica fora do quarto e a calefação funciona apenas no inverno.

O casal fornece três refeições vegetarianas diárias, preparadas e lavadas pelos próprios ajudantes. Quem preferir receber salário mínimo pelas horas trabalhadas precisa custear a própria alimentação. O terreno abriga galinhas, dois gatos e permite o estacionamento de motorhome em frente. O acesso à internet é limitado na casa, existindo conexão sem fio nos bares locais.

Requisitos e localização

Para enviar a candidatura pela plataforma Workaway, que exige taxa de inscrição anual, os interessados devem ter no mínimo 23 anos, saber cozinhar e permanecer pelo período mínimo de um mês. A casa recebe até dois voluntários simultaneamente. O casal fala espanhol, inglês, alemão, francês e italiano, reunindo 18 avaliações de viajantes no sistema.

A aldeia fica a 40 quilômetros de Ponferrada, com transporte escasso por ônibus. O vilarejo preserva uma igreja barroca, pontes antigas e uma fundição com moinho. O trecho marca o começo da subida íngreme até O Cebreiro, na Galiza, com ganho de 610 metros de altitude em 7,5 quilômetros. A distância da porta da hospedagem até a praça do Obradoiro é de 163 quilômetros.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck