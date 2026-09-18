Esse hostel troca hospedagem gratuita por trabalho perto de uma das 7 maravilhas naturais do mundo

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Um pequeno hostel familiar em Puerto Iguazú, na Argentina, busca voluntários para uma experiência de moradia gratuita perto das Cataratas do Iguaçu. A proposta troca hospedagem por 25 horas de colaboração semanal, com uma permanência mínima de três semanas e foi divulgada na plataforma Workaway.

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A oportunidade é voltada para quem fala inglês e deseja conhecer um dos destinos turísticos mais famosos da América Latina. O voluntário terá contato direto com turistas e poderá aproveitar os dias livres para explorar a região.

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Como funciona a oportunidade perto das Cataratas do Iguaçu?

O acordo prevê aproximadamente cinco horas de trabalho por dia. Em troca, o participante recebe acomodação e pode participar da rotina do estabelecimento. A família que administra o local também costuma compartilhar algumas refeições.

O hostel fica no centro de Puerto Iguazú, com fácil acesso a supermercados, terminal de ônibus, restaurantes e bares. A localização facilita o aproveitamento da área turística durante os períodos de folga.

Quais tarefas o voluntário precisa realizar?

A função principal é atuar na recepção e auxiliar na experiência dos hóspedes, comunicando-se com turistas estrangeiros. O estabelecimento já possui uma pessoa contratada para a limpeza completa.

As atividades previstas incluem:

Atuar na recepção;

Ajudar na experiência dos hóspedes;

Auxiliar em tarefas simples de organização.

O que está incluído na hospedagem nas Cataratas do Iguaçu?

O hostel oferece um pequeno quarto com beliche, que pode ser compartilhado caso o voluntário viaje com um acompanhante. O espaço possui ar-condicionado e Wi-Fi.

As refeições não estão formalmente incluídas, mas a família disponibiliza uma cozinha com alimentos básicos e informa que compartilha algumas refeições com os participantes.

Quem pode participar e como fazer a inscrição?

Para se candidatar, é necessário ter disponibilidade mínima de três semanas e um bom nível de inglês para a comunicação com visitantes de outros países. O objetivo é promover um intercâmbio cultural em uma das principais regiões turísticas de Misiones.

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O interessado deve criar um perfil na plataforma de intercâmbio Workaway e enviar uma solicitação. É possível consultar as condições e avaliações de participantes anteriores antes de se inscrever.