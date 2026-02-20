Santiago além do básico: 5 passeios diferentes para fazer na cidade
Já conhece os pontos turísticos clássicos da capital chilena? Explore bairros boêmios, mercados locais e parques com vistas incríveis da cordilheira
Para quem já subiu no teleférico do Cerro San Cristóbal e fotografou o Palácio de La Moneda, Santiago reserva surpresas que vão muito além dos cartões-postais. A capital chilena pulsa em bairros charmosos, mercados vibrantes e parques que oferecem novas perspectivas da Cordilheira dos Andes, convidando o visitante a uma imersão mais profunda na cultura local.
Explorar esses locais é a melhor maneira de sentir o ritmo da cidade e descobrir um lado menos óbvio de um dos destinos mais procurados da América do Sul. Se você busca uma experiência autêntica, confira cinco passeios que fogem do roteiro tradicional e revelam a verdadeira alma santiaguina.
Descubra o charme do Barrio Italia
Longe da agitação do centro, este bairro é um convite para caminhar sem pressa. Facilmente acessível por metrô, suas ruas arborizadas abrigam lojas de design, antiquários, galerias de arte e cafés aconchegantes. É o lugar ideal para encontrar peças de decoração únicas ou simplesmente sentar para observar o movimento em um dos muitos pátios internos, que reúnem restaurantes e pequenas boutiques.
Sinta os sabores de La Vega Central
Enquanto muitos turistas vão ao Mercado Central, os moradores fazem suas compras em La Vega. Este é um mercado gigante e autêntico, onde se encontram frutas, verduras, queijos e temperos de todo o Chile. A atmosfera é vibrante e um pouco caótica. Aproveite para provar um suco fresco feito na hora e almoçar em uma das pequenas lanchonetes que servem pratos típicos a preços justos.
Relaxe no Parque Bicentenario
Localizado no bairro de Vitacura, este parque moderno oferece uma vista espetacular da Cordilheira dos Andes, especialmente ao entardecer, quando o pôr do sol colore as montanhas. Com gramados impecáveis, trilhas para caminhada e lagoas com flamingos e cisnes-de-pescoço-preto, o espaço é perfeito para um piquenique ou uma pausa tranquila. É uma ótima alternativa aos parques mais centrais e frequentados por turistas.
Visite a casa de Pablo Neruda
Uma das três casas-museu do poeta chileno Pablo Neruda, a “La Chascona” está cravada no bairro Bellavista. Seu nome, uma palavra do espanhol chileno que significa “descabelada”, foi uma homenagem à sua amada Matilde Urrutia. A arquitetura inusitada, com vários ambientes que lembram o interior de um navio, e a coleção de objetos pessoais de Neruda contam a história do casal e revelam a personalidade criativa do escritor. É recomendável agendar a visita com antecedência.
Faça um brinde no Vale do Maipo
A poucos quilômetros do centro de Santiago, o Vale do Maipo é uma das regiões vinícolas mais importantes do Chile. Diversas vinícolas, como a Undurraga ou a Santa Rita, oferecem tours guiados e degustações que podem ser acessados através de passeios organizados, táxi ou transporte por aplicativo. É um passeio que combina paisagens deslumbrantes com a oportunidade de provar vinhos premiados direto da fonte. Lembre-se de fazer a reserva do seu tour com antecedência.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.