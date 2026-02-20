Santiago além do básico: 5 passeios diferentes para fazer na cidade

Para quem já subiu no teleférico do Cerro San Cristóbal e fotografou o Palácio de La Moneda, Santiago reserva surpresas que vão muito além dos cartões-postais. A capital chilena pulsa em bairros charmosos, mercados vibrantes e parques que oferecem novas perspectivas da Cordilheira dos Andes, convidando o visitante a uma imersão mais profunda na cultura local.

Explorar esses locais é a melhor maneira de sentir o ritmo da cidade e descobrir um lado menos óbvio de um dos destinos mais procurados da América do Sul. Se você busca uma experiência autêntica, confira cinco passeios que fogem do roteiro tradicional e revelam a verdadeira alma santiaguina.

Leia Mais

Descubra o charme do Barrio Italia

Longe da agitação do centro, este bairro é um convite para caminhar sem pressa. Facilmente acessível por metrô, suas ruas arborizadas abrigam lojas de design, antiquários, galerias de arte e cafés aconchegantes. É o lugar ideal para encontrar peças de decoração únicas ou simplesmente sentar para observar o movimento em um dos muitos pátios internos, que reúnem restaurantes e pequenas boutiques.

A atmosfera noturna do Barrio Italia, com suas ruas iluminadas e movimentadas, convida à exploração dos charmes de Santiago fora do roteiro turístico. RAUL BRAVO

Sinta os sabores de La Vega Central

Enquanto muitos turistas vão ao Mercado Central, os moradores fazem suas compras em La Vega. Este é um mercado gigante e autêntico, onde se encontram frutas, verduras, queijos e temperos de todo o Chile. A atmosfera é vibrante e um pouco caótica. Aproveite para provar um suco fresco feito na hora e almoçar em uma das pequenas lanchonetes que servem pratos típicos a preços justos.

La Vega Central, um mercado vibrante e autêntico em Santiago, convida a uma imersão nos sabores e na vida cotidiana local. MARVIN RECINOS

Relaxe no Parque Bicentenario

Localizado no bairro de Vitacura, este parque moderno oferece uma vista espetacular da Cordilheira dos Andes, especialmente ao entardecer, quando o pôr do sol colore as montanhas. Com gramados impecáveis, trilhas para caminhada e lagoas com flamingos e cisnes-de-pescoço-preto, o espaço é perfeito para um piquenique ou uma pausa tranquila. É uma ótima alternativa aos parques mais centrais e frequentados por turistas.

O Parque Bicentenario, com seus arranha-céus ao entardecer, oferece uma nova perspectiva de Santiago e um refúgio urbano. RAUL BRAVO

Visite a casa de Pablo Neruda

Uma das três casas-museu do poeta chileno Pablo Neruda, a “La Chascona” está cravada no bairro Bellavista. Seu nome, uma palavra do espanhol chileno que significa “descabelada”, foi uma homenagem à sua amada Matilde Urrutia. A arquitetura inusitada, com vários ambientes que lembram o interior de um navio, e a coleção de objetos pessoais de Neruda contam a história do casal e revelam a personalidade criativa do escritor. É recomendável agendar a visita com antecedência.

Os versos de Pablo Neruda imortalizam sua paixão por Matilde, expressa na arquitetura peculiar da casa La Chascona, em Santiago. Alvaro Duarte/EM

Faça um brinde no Vale do Maipo

A poucos quilômetros do centro de Santiago, o Vale do Maipo é uma das regiões vinícolas mais importantes do Chile. Diversas vinícolas, como a Undurraga ou a Santa Rita, oferecem tours guiados e degustações que podem ser acessados através de passeios organizados, táxi ou transporte por aplicativo. É um passeio que combina paisagens deslumbrantes com a oportunidade de provar vinhos premiados direto da fonte. Lembre-se de fazer a reserva do seu tour com antecedência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A imponente Cordilheira dos Andes, que cerca Santiago, oferece paisagens deslumbrantes e novas perspectivas da capital chilena. Alexis Gonzalez de Getty Images

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.