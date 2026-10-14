Moradora de 29 anos oferece hospedagem em uma casa rural isolada nas montanhas, mas quem aceita a proposta assume uma tarefa ligada à manutenção do imóvel
Oportunidade na Espanha convida viajantes a colaborar na reforma de refúgio sustentável em troca de hospedagem com vistas incríveis e natureza pura
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Viajantes que buscam vivenciar a rotina no campo encontram uma oportunidade nas montanhas asturianas, na Espanha. Um jovem belga de 29 anos chamado Julien abriu vagas de voluntariado em sua propriedade isolada perto de Infiesto, a cerca de uma hora de Oviedo. O objetivo dele envolve transformar o local em uma hospedagem rural autossuficiente e integrada à natureza.
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O anúncio está disponível na plataforma "Workaway", que exige o pagamento de taxa anual de inscrição. Em troca de estadia, o anfitrião busca até duas pessoas com bom preparo físico para lidar com subidas, descidas e movimentação constante de materiais.
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Tarefas diárias e rotina da casa
As atividades demandam empenho direto na reforma e conservação do espaço rural:
cortar e empilhar lenha para o inverno;
consertar muros e erguer paredes de pedra seca;
construir móveis e pequenas estruturas de madeira;
limpar e trabalhar na horta e no jardim;
reformar o caminho de acesso e proteger as árvores.
A jornada começa com o café da manhã a partir das 8h. O trabalho ocorre entre 9h e 12h ou 13h, de acordo com as condições climáticas. O período da tarde costuma ficar livre. Em estadias de uma semana, os participantes recebem dois dias de descanso, enquanto visitas mais curtas dão direito a uma folga.
Os voluntários dormem em um quarto interno com vista para a natureza ou podem acampar ao ar livre durante o verão. A estrutura funciona fora da rede elétrica convencional, dependendo de placas solares e baterias. O aquecimento da água no banheiro reformado depende de um fogão a lenha, e o sinal de internet oscila com frequência.
Requisitos e opções de lazer no entorno
Julien aceita animais de estimação e prioriza estadias de quatro dias até uma semana. O uso de carro ou van particular ajuda na locomoção, embora o trecho final do percurso seja estreito e exija habilidade na direção. O anfitrião também pratica intercâmbio de idiomas em espanhol, inglês e francês. Seu perfil acumula 18 avaliações positivas com elogios à convivência e aos jantares compartilhados.
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A vila mais próxima é Infiesto, sede do município de Piloña, habitada por cerca de 2.300 moradores. O vilarejo sedia o "Festival de la Avellana" no primeiro domingo de outubro. A região abriga atrações como o santuário da Virgen de la Cueva, áreas de trilha na serra do Sueve e a Reserva Natural de Piloña. A cerca de 28 quilômetros dali fica Cangas de Onís, ponto de acesso para Covadonga e o Parque Nacional dos Picos de Europa.