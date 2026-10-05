Moradia e duas refeições por dia de graça: oferta na Espanha troca estadia por cuidar de cães resgatados

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Uma proposta em Tortosa, na província espanhola de Tarragona, oferece a oportunidade de viver no topo de uma montanha sem custos de alojamento ou alimentação. Em troca, os interessados devem cuidar de animais e ajudar nas tarefas de uma quinta.

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A oferta, publicada na plataforma Workaway, busca voluntários para se juntarem a um projeto entre os meses de outubro e abril. A estadia mínima solicitada é de dois meses.

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A propriedade fica em uma área isolada, a cerca de 15 quilômetros de centros urbanos, com acesso por estradas estreitas e sem nomes de ruas. Os anfitriões alertam para a necessidade de adaptação a um estilo de vida rústico.

Da quinta, é possível observar o Delta do Ebro e os arredores de Tortosa. A região está localizada entre este espaço natural e o Parque Natural de Els Ports, cujo ponto mais alto, o Mont Caro, atinge 1.441 metros.

Condições da oferta

A principal tarefa do voluntário será cuidar de um refúgio de cães resgatados. As manhãs incluem limpeza, alimentação, cuidados com os animais e possíveis visitas ao veterinário.

Dois requisitos são essenciais: ter experiência com cães, de preferência em abrigos, e falar espanhol. A quinta também abriga galinhas e uma plantação com cerca de 400 oliveiras, cultivadas de forma ecológica em duas hectares.

As atividades adicionais envolvem a poda e o cuidado das oliveiras, cortar grama, cultivar hortaliças e realizar pequenos trabalhos de manutenção na propriedade.

A quinta não possui eletricidade ou água corrente, utilizando energia solar e água da chuva. Não há Wi-Fi, mas existe conexão móvel.

Para as mulheres, o alojamento é um quarto dentro da casa, enquanto para os homens é uma caravana ao lado da residência. A família anfitriã fornece duas refeições diárias e pode adaptar a alimentação para vegetarianos.

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A plataforma Workaway estabelece uma referência geral de quatro a cinco horas diárias de ajuda, cinco dias por semana, mas as condições específicas devem ser acordadas diretamente com cada anfitrião.