O segredo esmeralda: um santuário onde o asfalto cede lugar à paz
A menos de uma hora de BH, uma estrada de terra conduz a um paraíso de águas verdes onde o tempo desacelera e a natureza dita o ritmo
Existem destinos que o GPS pode até indicar, mas que só a alma verdadeiramente alcança. Eles exigem mais do que quilometragem; pedem uma transição, um ritual de desconexão do caos urbano. Na zona rural de Lagoa Santa, a apenas 50 minutos de Belo Horizonte e a 8 km do agito da Lagoa Central, esconde-se um desses raros refúgios.
A jornada até lá já é parte da cura. O cinza do asfalto rende-se ao vermelho do cascalho, aquela terra mineira inconfundível que levanta nuvens alaranjadas e dança sob os pneus. De repente, a paisagem abraça o viajante: a mata densa fecha fileiras, criando um túnel vivo de luz e sombra. Ali, o sol do fim de tarde não apenas ilumina; ele perfura as copas em feixes dourados, tocando folhas que tremulam ao vento como se sussurrassem segredos antigos.
Descompressão
São cerca de 5 km de estrada de terra — um percurso que surpreende a cada curva. O balanço suave do carro nas irregularidades do solo dita um novo ritmo, dissipando a pressa. Não há buzinas ou outdoors, apenas a sinfonia discreta da vida: o canto dos pássaros, o farfalhar da brisa e a aparição majestosa de uma arara-vermelha ou de uma capivara, as verdadeiras guardiãs do caminho.
A cada metro, o ar torna-se mais úmido, perfumado por terra molhada e ervas silvestres. É a natureza fazendo a pergunta silenciosa: você está pronto para deixar o mundo lá fora? O coração desacelera, os ombros descem e o estresse da capital evapora na poeira da estrada.
Oásis revelado
Então, o véu se abre. A mata recua para revelar os 42 hectares do Terras Verdes Hospedagem. O cenário é dominado por uma lagoa de águas verde-esmeralda, perene e espelhada, que reflete o céu e as palmeiras ao redor. O complexo se completa com uma imensa piscina banhada pelo sol, chalés que lembram ninhos aconchegantes e uma cascata em formato de ferradura com sete duchas naturais.
Ao chegar à Terra Verdes Hospedagem, os visitantes são imediatamente recebidos por uma cena de serenidade e beleza natural. A entrada é marcada por um encantador mini-lago de águas tranquilas, onde coloridas carpas koi nadam graciosamente, adicionando vida e movimento ao ambiente. A peça central deste cenário idílico é uma rústica roda de moinho de madeira escura, posicionada artisticamente no lago e cercada por uma parede de pedras naturais. Todo o espaço é emoldurado por uma vegetação tropical exuberante, criando uma atmosfera acolhedora e relaxante que convida os hóspedes a deixar o estresse para trás e se conectar com a natureza desde o primeiro momento.
Neste cenário, cria-se a ilusão de tempo parado. As águas convidam a experiências inéditas na região, como a flutuação com snorkel full face — trazendo um pedaço de Bonito (MS) para Minas Gerais —, passeios de canoa havaiana acompanhados por patos curiosos, stand-up paddle e pesca esportiva.
Experiência do day use
Para quem deseja provar desse paraíso sem pernoitar, o local abre suas portas para um day use que é um verdadeiro banquete para os sentidos. Disponível aos sábados, domingos e feriados nacionais, a experiência é completa: começa com um farto café da manhã (das 8h30 às 11h) e culmina em um almoço de sabores caseiros e sobremesas (servidos das 12h às 15h).
O valor é de R$160 por pessoa, permitindo desfrutar de toda a estrutura até o encerramento, às 16h30. Para quem busca apenas a gastronomia, há também a opção de reservar somente o almoço no restaurante local (R$99 sem bebidas). É a chance de nutrir o corpo enquanto a paisagem nutre a vista. Não há mais vagas nos chalés para o feriado do carnaval.
Vida que pulsa
Para quem busca ir além do descanso, a aventura aguarda nas trilhas ecológicas e nos passeios a cavalo. O local abriga um mini zoológico interativo, um deleite educativo onde é possível o contato próximo com tucanos, avestruzes, emus, pavões e coelhos. A proximidade com o Refúgio das Macaúbas (área de reabilitação do Ibama) garante um espetáculo à parte: bandos de araras-vermelhas, jaguatiricas, raposas e veados compõem a fauna livre que circula na região.
Como resume David Enis, proprietário do Terras Verdes Hospedagens, que revitalizou o espaço em 2021, o luxo lá é a conexão:
“Temos desde a canoa e a pesca até a interação no mini zoológico, onde se pode fotografar e estar perto dos bichos. É muito bacana proporcionar essa vivência que muitas pessoas não têm. Tão perto de BH, essa interação com a natureza entrega uma experiência única aos hóspedes.”
Serviço
Reservas e informações na página no Instagram:@terrasverdes_hospedagem