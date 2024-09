As águas verdes são constantes o ano todo. O lago linear, desconhecido de muitos moradores, é um convite ao relaxamento. Apesar do tempo seco e da mata e bichos implorando por chuva, o verde-esmeralda encanta, seduz e tem poder apaziguador. Diante desse cenário paradisíaco, a sensação que o tempo parou e o mundo ao redor é um registro estático de um clique fotográfico.



A oito quilômetros do Centro de Lagoa Santa encontra-se o Terras Verdes Hospedagem, um refúgio que eleva o conceito de turismo rural a outro patamar. Em uma área de 42 hectares, o empreendimento tem muito verde ao redor. Mas, é o poço verde que encanta e faz com você queira desfrutar de todos os prazeres que o local oferece – de passeio de canoa havaiana à flutuação e mergulho com snorkel.







Recanto das aves

Terra Verdes abriga Araras, pavão indiano e avestruz Carlos Altman/EM





Quem visita este recanto verde tem a sensação de estar entrando em um mini-zoológico, com viveiros de animais silvestres, currais, e ao mesmo tempo, a sensação de estar em uma fazenda, caminhando ao lado de gansos, pavões-azuis indianos e galinhas. A criançada se diverte neste reduto familiar. Com oito chalés, piscina de 300 litros, ducha em uma cascata em forma de ferradura e passeios a cavalo, a diversão é completa.



David Enis, proprietário responsável pelo Terras Verde Hospedagem assumiu o empreendimento e 2021 e promoveu grandes reformas no local. As atividades de lazer ganharam destaque e são os principais atrativos do local: “temos passeio de canoa, stand-up paddle, passeio a cavalo, pesca e solte, trilha ecológica, o mini zoológico que conta com araras, tucanos, avestruzes, emus, pavões, coelhos e todos os outros bichos possíveis de tirar foto com eles. E essa interação com a natureza é muito bacana, proporcionar essa vivência que muitas pessoas às vezes não têm. Nós temos flutuação com snorkel full face aqui na lagoa, que também é uma experiência nova em Minas Gerais, somente em Bonito, no Mato Grosso do Sul, é uma coisa que nós trouxemos pra cá".

No calorão que Minas enfrenta, o Terras Verdes é opção de refresco. O local oferece uma piscina de 300 mil litros, cascata em formato de ferradura de cavalo, com sete duchas relaxantes. “Então, tem uma série de atratividades que acaba atraindo as pessoas e, com esse entretenimento, ela não vai ficar parada, tem muitas coisas para ela poder fazer. Além do contato com a natureza, aqui nós temos muitos animais silvestres, nós estamos inseridos no meio do refúgio das Macaúbas, onde o Ibama faz uma reabilitação de animais. Então nós temos jaguatirica, raposa, cerca de 47 araras vermelhas que vivem soltas aqui na natureza, veados. Bem perto de BH essa interação com a natureza proporciona uma experiência única para os hóspedes”, comenta Enis.







Chalés

Chalés oferecem a opção de banheira na varanda de frente para o lago Carlos Altman/EM





De acordo com David, o local dispõe de oito chalés totalmente equipados, alguns oferecem banheira de hidromassagem, com vista para o lago. Além de adega, fogão de indução/ a gás, geladeira, micro-ondas, conta com toda a parte de eletrônicos para as pessoas prepararem o seu próprio alimento, isso de segunda a sexta-feira. Três desses chalés, são os chamados "hospedagem família", que comporta até quatro pessoas, um casal com cama queen e duas camas de solteiro. Os outros cinco chalés, destinam-se à casais ou solteiros.







Novidades

Na zona rural de Lagoa Santa, paraíso escondido com muito verde ao redor Carlos Altman/EM





No dia 26 de outubro, o restaurante passará a ser aberto ao público e continuará a dar suporte de café da manhã, almoço e jantar para os hóspedes dos chalés. Apesar do Terra Verdes Hospedagem não oferecer a opção de day use, a abertura do restaurante ao público externo será uma oportunidade de apreciar o local sem precisar se hospedar. “Nós não colocamos a opção de day use justamente para não tirar a privacidade dos hóspedes que estão nos Chalés. Para usufruir do complexo, o visitante pode reservar uma diária só e passar o dia para o outro e ela acaba usufruindo de tudo, não é um day use, mas ela pode fazer uma diária só”, finaliza.





