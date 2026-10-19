Pulseiras inteligentes vão monitorar sono de estudantes de medicina

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Uma parceria entre a fabricante de dispositivos vestíveis Polar e o IPM Educação prevê o uso de 5 mil pulseiras inteligentes para acompanhar indicadores fisiológicos de estudantes que se preparam para a residência médica. A iniciativa pretende cruzar informações sobre sono, frequência cardíaca e recuperação com dados acadêmicos para personalizar a rotina de estudos e identificar sinais de sobrecarga.

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A proposta tem relação com a realidade de candidatos em Minas Gerais. No Processo Seletivo Unificado de Residência Médica de Minas Gerais (PSU-MG) de 2026, a disputa por uma vaga em Oftalmologia no Hospital Evangélico de Belo Horizonte chegou a 206 candidatos por vaga, segundo a Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais (AREMG). Foram 412 inscrições para duas vagas na especialidade.

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O IPM Educação afirma que mais de 15% de seus alunos são de Minas Gerais, o terceiro estado com maior número de estudantes da instituição. A empresa pretende implementar o projeto ao longo de 2027, inicialmente entre os participantes da Mentoria IPM 2027.

Os estudantes receberão a Polar Loop, pulseira sem tela que monitora indicadores relacionados à atividade e ao sono. Com autorização dos participantes, os dados serão integrados ao IPM Track, plataforma desenvolvida pelo IPM para cruzar informações fisiológicas com dados acadêmicos e pedagógicos.

Rotina individual

A iniciativa surgiu da busca por informações que permitissem compreender melhor as condições de estudo dos candidatos. Segundo Pedro Miranda, fundador e CEO do IPM Educação, o acompanhamento dependia, em parte, dos relatos dos próprios estudantes sobre sono, estresse e disposição: “Nem sempre a percepção do aluno é a percepção da realidade”, afirmou o executivo durante a apresentação da parceria.

A intenção é utilizar os indicadores para identificar tendências e orientar mudanças na rotina antes que dificuldades relacionadas ao descanso e à recuperação prejudiquem a preparação.

O IPM pretende avaliar como os indicadores fisiológicos se comportam durante diferentes atividades, como assistir a aulas, fazer leituras e aplicar técnicas de estudo. A partir dessas informações, a equipe poderá investigar quais métodos se adaptam melhor a cada estudante e quando pode ser necessário rever a programação.

Miranda também citou a possibilidade de identificar sinais de sobrecarga antes que o estudante precise interromper a preparação por períodos prolongados. O executivo mencionou o burnout como uma das situações que a empresa pretende prevenir, mas não apresentou resultados científicos que comprovem a capacidade de prever esse quadro por meio da pulseira.

Limites do monitoramento

O uso de dados fisiológicos na rotina acadêmica também levanta questões sobre os limites do monitoramento. Os indicadores de um dispositivo vestível podem ajudar a observar tendências, mas não determinam isoladamente a qualidade do aprendizado nem permitem diagnosticar problemas de saúde.

André Bandeira, diretor da Polar na América Latina, afirma que o dispositivo deve ser tratado como um aliado, e não como uma fonte adicional de pressão: “O objetivo é ajudar o usuário a encontrar tendências e não ficar caçando pelo em ovo e ficar ali viciado em analisar, por exemplo, a qualidade do sono”, disse Bandeira em entrevista ao Estado de Minas.

A fabricante tem experiência no monitoramento fisiológico aplicado ao esporte. A parceria com o IPM pretende investigar a aplicação desses indicadores em outro contexto, o da preparação acadêmica. Durante a apresentação, os representantes não divulgaram resultados quantitativos de um estudo controlado que demonstrasse os efeitos do sistema sobre o aprendizado ou a aprovação em provas de residência.

Implementação

Parceria entre Polar e IPM Educação oferece pulseiras inteligentes para otimizar a rotina de estudos de futuros médicos. Na foto, Pedro Miranda (fundador e CEO do IPM Educação) e André Bandeira (diretor da Polar na América Latina).Divulgação

As pulseiras devem começar a ser enviadas aos estudantes a partir de novembro de 2026, junto ao kit de boas-vindas da Mentoria IPM 2027. O acesso ao IPM Track está previsto para 12 de janeiro de 2027, quando os participantes poderão autorizar a integração dos dados.

Segundo a instituição, o dispositivo será fornecido sem custo adicional aos alunos do programa. A participação no compartilhamento das informações será opcional, e o IPM afirma que os dados serão tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com consentimento explícito e acesso restrito ao estudante e à equipe de acompanhamento.

A primeira etapa será voltada exclusivamente aos alunos da instituição. De acordo com Miranda, o objetivo é ampliar a aplicação da tecnologia e produzir estudos sobre o funcionamento do modelo antes de avaliar sua expansão para outras instituições ou públicos.

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A experiência deverá ajudar a esclarecer até que ponto os indicadores fisiológicos podem contribuir para a organização dos estudos e quais são os limites de sua utilização na preparação para a residência médica.