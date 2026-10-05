Começa a colheita dos cranberries nos Estados Unidos

O mês de setembro marca o início de uma das colheitas mais tradicionais do outono nos Estados Unidos. É nessa época que os produtores de cranberry começam a preparar os campos para retirar das plantas os pequenos frutos vermelhos que, poucas semanas depois, irão abastecer o país e aquecer o comércio exterior.

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A temporada de colheita normalmente se estende de meados de setembro a meados de novembro, embora o calendário possa variar de acordo com a região, as condições climáticas e a variedade cultivada. Atualmente, mais de 1.100 pequenos agricultores familiares cultivam cranberries, com destaque para os estados de Massachusetts, New Jersey, Oregon, Washington e Wisconsin.?

Apesar da imagem mais conhecida dos cranberries mostrar os frutos boiando na água, as plantas não crescem submersas. Durante a maior parte do ano, os campos permanecem secos. Os cranberries são cultivados em áreas conhecidas como bogs ou pântanos agrícolas, formadas por camadas de areia, turfa, cascalho e argila.

A técnica mais conhecida de colheita é chamada de wet harvest, ou colheita úmida, quando acontece o espetáculo chamado de “mar vermelho”. Na noite anterior ao trabalho, os produtores inundam os campos. No dia seguinte, máquinas especiais passam pelo campo e movimentam a água para desprender a Superfruta Original Americana das plantas. Graças às pequenas bolsas de ar em seu interior, os cranberries flutuam na água depois de se soltarem das videiras, ficando concentrados na superfície da água e reunidos antes de serem retirados dos campos.

Depois de retirados dos bogs, os frutos seguem para estações de recebimento, onde passam por processos de limpeza, seleção e avaliação de qualidade. Uma parcela é destinada ao mercado de frutas frescas, enquanto grande parte segue para a indústria de processamento. É um processo que combina técnicas agrícolas desenvolvidas ao longo de décadas, características naturais da fruta e uma tradição que acompanha uma das principais temporadas de consumo dos Estados Unidos.

A concentração da colheita no outono também explica a forte associação dos cranberries com as celebrações de fim de ano nos Estados Unidos. As frutas frescas costumam chegar ao mercado entre outubro e dezembro, enquanto sucos, molhos, frutas secas e outros produtos derivados estão disponíveis ao longo de todo o ano.

Para abrir fronteiras continentais de acordo com preferências do consumidor e demandas por?produtos menos açucarados e mais naturais, foi criado em 1951 o?Cranberry Institute?(CI), uma entidade sem fins lucrativos dedicada à promoção dos benefícios da Superfruta Original Americana e ao apoio a práticas sustentáveis de cultivo.

De acordo com Giovanna Oliveira, Analista de Trade & Marketing do CI,?"a proposta é ampliar a oferta da fruta e reforçar sua versatilidade na alimentação dos brasileiros, destacando seus benefícios nutricionais e o modelo sustentável de produção". Conforme dados do?Relatório de Mercado de Cranberries, a crescente demanda por produtos orgânicos impulsiona o consumo da Superfruta Original Americana, que deverá registrar crescimento de?3,8% até o ano de 2030.

O instituto também financia pesquisas, divulgações científicas e atua como fonte de informação sobre nutrição e sustentabilidade no setor, como pilar na defesa da qualidade, pesquisa e expansão para mercados como o Brasil.

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No mercado brasileiro, os cranberries podem ser encontrados desidratados, para consumo como snack ou adicionados a iogurtes, saladas e sobremesas; em suco concentrado ou em pó, indicados para o preparo de smoothies e shakes.