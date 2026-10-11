Mármore: origem natural e estilos que chamam atenção pela beleza

Há vários monumentos com mármore pelo mundo. Um exemplo é o Partenon, na Grécia, um templo dedicado à deusa Atena, que foi construído no século V a.C. e se tornou um dos maiores símbolos históricos do país. Na Grécia Antiga, por sinal, essa rocha era amplamente utilizada em esculturas e construções, o que contribuiu para a disseminação do termo ao longo da história. Foto: wikimedia commons/domínio público