Das feiras para um ponto fixo: Dédé Pães Artesanais inaugura loja em BH

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Um lugar onde você entra para comprar pão e toma um ótimo café enquanto faz o seu pedido. É essa a proposta da primeira loja da Dédé Pães Artesanais, no Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, que será inaugurada neste sábado (17/10). "Não tenho a proposta de ser cafeteria. Desde o início, sempre quis uma padaria de bairro, igual as que me encantaram quando morei na França", avisa o criador da marca, André Gabrich.

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André é arquiteto, mas preferiu deixar o projeto nas mãos de Patricia Naves e Mariana Queiroz, da Esc. Arquitetura. "Sou naturalmente muito barroco, exagerado, acumulador. Se dependesse de mim, não ia ter espaço para pão", justifica, dando risadas. Há tempos ele conversava com Patricia sobre o que queria: um espaço simples e elegante, ao mesmo tempo, onde os pães ficassem à mostra e fossem o centro das atenções.

A única referência estética era um fogão a lenha de cimento queimado, que fica no sítio onde ele se refugia todo fim de semana. Por isso, a loja tem esse mesmo revestimento - André não sossegou enquanto não chegou ao tom exato de vermelho. Além disso, o desenho do balcão remete ao formato do fogão. "Claro que tem que funcionar, que tem que ser bonito, mas é um projeto feito para que eu fique muito satisfeito de trabalhar nesse lugar."

Os folhados são um dos grandes sucessos da Dédé Pães Artesanais Jefferson Gazaniga/Divulgação

Os produtos ficam expostos na vitrine para serem vistos por quem está passando na porta. É a mesma ideia das feiras por onde André andou nesses dois anos de marca e que o fizeram conhecido na cidade. Isso também tem a ver com o seu desejo de aproximar as pessoas do pão de qualidade. "Temos uma vitrine enorme voltada para a calçada, sem ser intimidador. Está tudo à vista, você só não pega", explica.













Cardápio de pães

A proposta é alternar os pães em cardápios quinzenais, não necessariamente com os mesmos produtos todos os dias. Mas alguns nunca podem ficar de fora, como o pão do Dédé (R$ 36 - 500g), que é o pão tradicional de fermentação natural, chamado sourdough. "Todo mundo pede um pão básico do dia a dia", observa. Outro que tem lugar garantido nas fornadas é o croissant (R$ 16 a unidade).

Assim como já acontece, os folhados vão mudar de formato e recheio de tempos em tempos. O de doce de leite com avelã tostada (R$ 28) é um dos que fazem muito sucesso. O bolinho de limão siciliano com merengue (R$ 22) também vai dar o ar da graça de vez em quando.

Até o fim do ano, a padaria vai vender panetones, que terão preços especiais para comemorar a abertura da loja. Um tem passas brancas, cranberry e chocolate branco (150g - 500g) e o outro, chocolates ao leite e amargo e laranja (R$160 - 500g).

O tradicional pão de fermentação natural (sourdough) estará presente em todas as fornadas Jefferson Gazaniga/Divulgação

Mais possibilidades

Agora que terá ponto fixo e fornadas diárias (de quarta a sábado), André vai aproveitar para fazer pães que têm menos tempo de prateleira, como a baguete. "Sempre quis fazer baguete, mas não dava para fazer nesse esquema de assar de manhã e a pessoa vir buscar às 18h", comenta, fazendo referência ao esquema de produção vigente até então. "Você tem que fazer e vender, porque ela perde o frescor rápido.













"E as ideias não param por aqui. O padeiro avisa que tem muita receita guardada que quer colocar em prática. Fã da farinha de centeio, ele vai voltar a produzir, por exemplo, o pão de campanha. "É um pão que consumia muito e que fazia no início da padaria." Também está na lista o pão de espelta, grão "parente" do trigo, só que mais rústico - e mais difícil de comprar.

As novidades ainda passam pelos recheios dos folhados. Como ele é vegetariano, nenhum terá carne. "Decidi que vou ser coerente com as coisas que consumo e não consumo. Isso é ótimo, porque me desafia a buscar inspirações e fazer algo maravilhoso, independentemente de ter ou não carne", diz o padeiro, que conta com o talento de duas mulheres na cozinha: Vilma (mãe), a chef, e Jéssica Santos (filha), a auxiliar. Pelo mesmo motivo, já logo avisa que não servirá refrigerante.

Mesas na calçada

Acionando seu lado arquiteto e urbanista, André diz que a loja tem um afastamento frontal ótimo, além de uma árvore enorme em frente, o que cria um ambiente favorável para colocar duas mesas na porta. Assim, as pessoas vão poder fazer uma parada rápida para comer pão e tomar café.

O fogão a lenha de cimento queimado inspira toda a estética da loja da Dédé Pães Artesanais Arquivo pessoal

Com a ajuda do barista Alê Fidelis, ele criou um menu de cafés. Neste primeiro momento, serão duas opções: coado e pingado (com espuma de leite), ainda sem preços definidos.

Por enquanto, não serão servidos pratos, até porque o espaço não permite montar uma cozinha, apenas a fábrica de pães. Mas André adianta que está desenhando um projeto com um chef amigo em que vão criar um cardápio com receitas que reaproveitam produtos da padaria. A ideia é que ele seja oferecido uma vez por mês.

Mesmo com a abertura da loja, André quer continuar a participar de algumas feiras. "Gosto de encontrar as pessoas", diz.

Serviço

Dédé Pães Artesanais







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