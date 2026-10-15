Hamburgueria de Minas faz o melhor sanduíche do Brasil, segundo ranking
Em lista de 200 estabelecimentos, o primeiro colocado é de Santa Rita do Sapucaí; outros 11 espaços em Minas foram citados
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O Prêmio Hambúrguer Perfeito 2026, que elencou as 200 melhores hamburguerias do país, considerou a Don Rafoni Smoke House, em Santa Rita do Sapucaí, a melhor delas. A casa é especializada em defumação artesanal e dry aged (técnica de envelhecimento de carne em ambiente de temperatura, umidade e ventilação controladas) e oferece versões de sanduíches como o PQP (R$92), feito com carne maturada por 65 dias, pão de batata na chapa, queijo cheddar inglês, queijo fior di latte, geleia de brisket caseira defumada por 12 horas, picles de maxixe e maionese de alho negro e trufas brancas.
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Outros onze endereços em Minas Gerais foram destaque no ranking do Hambúrguer Perfeito 2026, confira:
- 22º lugar: Sal 15, em Belo Horizonte
- 29º lugar: Nimbos, em Belo Horizonte
- 108º lugar: Ferris Burger, em Belo Horizonte
- 110º lugar: American Bulls, em Belo Horizonte
- 114º lugar: Juicy Burger, em Betim
- 121º lugar: Estação Camargos, em Belo Horizonte
- 160º lugar: BBB Hamburgueria, em Divinópolis
- 163º lugar: Gaúcho original, em Nova Serrana
- 165º lugar: Anônimos Burguer, em Divinópolis
- 177º lugar: Chili Burguer, em Divinópolis
- 191º lugar: Punch Smash Burgers, em Uberlândia