Aprenda a receita de picolé de amendoim da chef Manu Buffara

A união de amendoim tostado, leite, nata, gemas, flor de sal e raspas de café é a base de uma sobremesa equilibrada mas simples de fazer em casa. O picolé de amendoim da chef paranaense Manu Buffara, que já foi considerada a Melhor Chef Mulher da América Latina pelo The World 's 50 Best Restaurants, também pode agradar tanto os pequenos quanto os adultos.

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Veja, abaixo, a receita completa, que rende quatro porções:

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Ingredientes:



300g de amendoim cru



450ml de leite integral



90g de gema de ovo (cerca de 5 unidades)



100g de açúcar



300g de nata



300g de leite de amendoim



Flor de sal a gosto



Raspas de café a gosto



Modo de preparo:



Para fazer o leite de amendoim, leve uma frigideira de fundo grosso ao fogo alto para aquecer.



Toste os amendoins na frigideira quente, mexendo sempre para evitar que queimem.



Transfira os amendoins para o liquidificador, acrescente o leite integral e bata em velocidade máxima por 10 minutos.



Passe a mistura por um chinois ou pano limpo, pressionando bem para extrair o líquido.



Reserve 300g do leite de amendoim para preparar os picolés.



Em uma batedeira, bata as gemas com o açúcar em velocidade máxima até obter um creme esbranquiçado.

