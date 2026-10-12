Aprenda a receita de picolé de amendoim da chef Manu Buffara
Chef paranaense ensina como fazer sobremesa que agrada tanto adultos quanto crianças
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A união de amendoim tostado, leite, nata, gemas, flor de sal e raspas de café é a base de uma sobremesa equilibrada mas simples de fazer em casa. O picolé de amendoim da chef paranaense Manu Buffara, que já foi considerada a Melhor Chef Mulher da América Latina pelo The World 's 50 Best Restaurants, também pode agradar tanto os pequenos quanto os adultos.
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Veja, abaixo, a receita completa, que rende quatro porções:
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Ingredientes:
- 300g de amendoim cru
- 450ml de leite integral
- 90g de gema de ovo (cerca de 5 unidades)
- 100g de açúcar
- 300g de nata
- 300g de leite de amendoim
- Flor de sal a gosto
- Raspas de café a gosto
Modo de preparo:
- Para fazer o leite de amendoim, leve uma frigideira de fundo grosso ao fogo alto para aquecer.
- Toste os amendoins na frigideira quente, mexendo sempre para evitar que queimem.
- Transfira os amendoins para o liquidificador, acrescente o leite integral e bata em velocidade máxima por 10 minutos.
- Passe a mistura por um chinois ou pano limpo, pressionando bem para extrair o líquido.
- Reserve 300g do leite de amendoim para preparar os picolés.
- Em uma batedeira, bata as gemas com o açúcar em velocidade máxima até obter um creme esbranquiçado.
- Enquanto isso, aqueça levemente a nata com 300g do leite de amendoim em uma panela.
- Acrescente aos poucos a mistura de nata e leite de amendoim às gemas batidas, mexendo delicadamente até incorporar.
- Leve a preparação ao banho-maria por cerca de 10 minutos, sem deixar a temperatura ultrapassar os 60°C.
- Retire do fogo e deixe esfriar completamente.
- Distribua a mistura em formas de silicone próprias para picolé e salpique um pouco de flor de sal.
- Leve ao freezer por, no mínimo, 6 horas ou até congelar completamente.
- Retire os picolés das formas e coloque-os sobre um tabuleiro gelado. Finalize com raspas de café e sirva em seguida.