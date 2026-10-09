Chefs brasileiros expõem bastidores da cozinha em série da Apple TV

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Tensão e comemoração. Acertos e incertezas. Lágrimas e sorrisos. Ingredientes que se misturam e fazem da segunda temporada da série da Apple TV “Knife edge: chasing Michelin stars” – em português, “Na ponta da faca: em busca da estrela Michelin” – uma receita emocionante e envolvente. Três restaurantes brasileiros participam do quarto episódio, que estreou nesta sexta-feira (9/10). Em entrevista ao Estado de Minas, os chefs falam como foi expor para as câmeras os bastidores que antecedem a conquista do almejado reconhecimento do Guia Michelin.

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“Receber um convite de um programa produzido pelo Gordon Ramsay é sempre uma grande alegria. Fiquei muito honrado de poder participar e mostrar realmente que meu trabalho no Brasil é importante, não só para o Brasil, mas para o mundo todo”, diz o chef francês Claude Troisgros, radicado há 48 anos no Brasil, que em 2026 ganhou uma estrela Michelin com o Madame Olympe, no Rio de Janeiro. A vitória é compartilhada com Jessica Trindade, sua dupla na cozinha do restaurante.



Claude se refere a Gordon Ramsay, idealizador e produtor-executivo da série. Famoso chef, restaurateur e apresentador de TV britânico, ele sabe muito bem o que envolve o árduo caminho para alcançar a premiação máxima da gastronomia – detém sete estrelas Michelin, sendo que o Restaurant Gordon Ramsay é o que ostenta três por mais tempo em Londres (desde 1998). O apresentador é Jesse Burgess, cofundador da plataforma de gastronomia TOPJAW, que viaja o mundo para comer.



Ao longo da segunda temporada, “Na ponta da faca” acompanha 16 restaurantes espalhados por sete países (Alemanha, Brasil, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Irlanda e Suécia) em momentos decisivos de suas trajetórias rumo à cerimônia do Guia Michelin.















Quando chega ao Brasil, Jesse Burgess avisa: “Você pode não associar o Brasil ao fine dining, mas espere.” Imagens de churrasco, pão de queijo e coco na praia dão lugar a cenas de cozinhas equipadas, equipes concentradas e pratos sendo finalizados com pinça. A câmera nos leva para o lugar de maior intimidade de um restaurante, a cozinha, e “cola” nos chefs, revelando emoções, diálogos e até pensamentos antes restritos aos bastidores.

Pai e filho em cena



Claude Troisgros já está acostumado com as câmeras – tem programas de TV há mais de 20 anos. Mesmo assim, garante que viveu algo diferente. Primeiro, porque tinha que falar em inglês. Em seguida, compara o tempo de gravação. “Meus programas, em geral, gravo em duas semanas e o programa inglês foi gravado em um mês e meio. Então, realmente foi uma gravação lenta, mas que valoriza a edição”, aponta o chef, que ficou feliz de ver como o episódio retrata o restaurante e sua história.

Claude Troisgros conquistou uma estrela Michelin à frente do restaurante Madame Olympe, no Rio de Janeiro Apple TV/Divulgação



Muitas vezes, Claude divide a cena com seu filho, o também chef Thomas Troisgros, que buscava a segunda estrela com o Oseille (o que, sabemos, não se concretizou). A série destaca uma conversa entre os dois, em que surgem questionamentos sobre o estilo do restaurante. “O Oseille não é um fine dining comum: a música é alta, o serviço é informal. A gente chama de fun dining. Desde o começo, quis ver até onde conseguia esticar essa corda do Michelin com a minha ideia, e não o contrário.”















Acreditar nas escolhas não significa ficar imune às avaliações. Dá para sentir o nervosismo de Thomas ao desconfiar que receberia um inspetor do Michelin – alguns até participam da série, sem que suas identidades sejam reveladas. “A aflição é real, não foi feita para a câmera. Mas dura um instante: não sei quem é o inspetor, então a única resposta possível é cozinhar igual para as 16 pessoas do balcão, toda noite. A gente sempre vai mirar a excelência, o resto é consequência de trabalho com base e amadurecimento.”

Eles fizeram história



Do Rio de Janeiro para São Paulo, “Na ponta da faca” também acompanha as seis semanas no Evvai que antecederam a conquista da terceira estrela Michelin, feito inédito em toda a América Latina – isso explica o nome do capítulo: “Poderíamos fazer história!”.



O restaurante já tem cozinha aberta, mas a série nos coloca diante de bastidores a que o público não tem acesso. No período da gravação, o chef Luiz Filipe Souza estava totalmente envolvido com mudança de menu, teste de pratos e treinamento da equipe. “Quem vem ao Evvai vê a cozinha funcionando, mas existe todo um processo até aquele prato chegar à mesa. Quis abrir espaço para mostrar esse trabalho e as pessoas envolvidas nele. Quando você entende quanto existe por trás de uma refeição, a maneira de olhar para ela também muda”, avalia.

Thomas Troisgros recebeu no balcão do Oseille o apresentador da série 'Na ponta da faca: em busca da estrela Michelin', Jesse Burgess Apple TV/Divulgação



Ficam muito evidentes o nível de exigência e atenção aos detalhes – o menu impresso é posicionado com régua em cima da mesa e o peixe minimamente fora do padrão não vai para o prato. “Se percebo que alguma coisa pode ficar melhor, é difícil deixar aquilo de lado. Vou continuar pensando até encontrar uma solução. E essa exigência começa comigo”, reflete. A série mostra a tensão que fica no ar quando um crítico gastronômico chega inesperadamente ao restaurante no primeiro dia do novo menu.



A confeiteira do Evvai Bianca Mirabili vive ao lado de Luiz Filipe (eles são noivos) a pressão de estar em uma cozinha estrelada, que deve acertar sempre. Inclusive, chora na frente da câmera ao apresentar para ele o teste de uma sobremesa, que não foi aprovada. “Não me senti fragilizada por terem captado esse momento. Acho que ele mostra o quanto a gente se dedica e leva o nosso trabalho a sério. É importante mostrar isso, porque quem vê de fora pode imaginar que tudo acontece de maneira perfeita, e a realidade de uma cozinha não é assim.”















No fim das contas, o Evvai ganha a terceira estrela com uma sobremesa que tem cupuaçu, sabor que encanta o apresentador Jesse Burgess. “Acredito muito em uma confeitaria com identidade brasileira, mas que não precise ser óbvia. O Brasil tem uma riqueza enorme de ingredientes e histórias que ainda podem ser explorados. Quero apresentar esses ingredientes de uma maneira diferente, respeitando suas origens e mostrando que eles também podem ocupar um espaço dentro da alta gastronomia”, reforça Biana, eleita a Melhor Chef Confeiteira da América Latina em 2025 pelo 50 Best.

Como seria o próximo capítulo?



Os chefs do Brasil que aparecem na série “Na ponta da faca: em busca da estrela Michelin” foram convidados a imaginar o que contariam em um possível próximo episódio com os seus restaurantes. Confira a seguir o que eles disseram:

Bianca Mirabili (Evvai - SP)

“Seria sobre o que acontece depois de uma conquista tão grande. Nós trabalhamos muito para chegar às três estrelas Michelin, mas agora temos um desafio ainda maior: mantê-las. Isso exige trabalho, consistência e dedicação todos os dias. Não podemos nos acomodar. Precisamos continuar criando, questionando e buscando fazer melhor. Acho que esse seria o próximo capítulo: entender que chegar às três estrelas foi uma conquista enorme, mas que continuar nesse nível exige ainda mais trabalho.”





Claude Troisgros (Madame Olympe - RJ)

“Contaria o trabalho para manter uma estrela, mas também a busca pela segunda, isso faz parte do pacote. Essa busca é importante para você ir sempre além das suas capacidades e o fato de tentar manter a estrela também é importante, porque diz que você está correndo atrás e não quer perder a que você ganhou. Enfim, os dois são válidos.”

















Luiz Filipe Souza (Evvai - SP)

“Contaria o que vem depois da terceira estrela Michelin. Foi uma conquista imensa e agora temos o incentivo de manter isso por muito tempo. É outro desafio, tão empolgante quanto. Temos muita coisa que ainda queremos fazer e melhorar, tanto para os nossos clientes quanto para a nossa equipe. Gostaria de ver esse próximo capítulo mostrando essa evolução. Como a nossa cozinha amadureceu, como as pessoas cresceram junto com o restaurante. Tenho muito orgulho de onde chegamos e muita vontade de continuar.”





Thomas Troisgros (Oseille - RJ)

“Contaria um restaurante amadurecendo. Manter uma estrela já é trabalho de todo dia, porque consistência é a parte mais difícil da cozinha. Sempre vou buscar excelência na comida e no serviço, e os detalhes vão continuar evoluindo. Se isso levar à segunda, ótimo. O que não estou disposto a fazer é mudar o modelo do Oseille para chegar lá. Sigo fiel ao fun dining.”





Visite os restaurantes que aparecem na série

Madame Olympe







Rua Conde de Bernadotte, 26, loja 101, Leblon - Rio de Janeiro

(21) 99483-0075

De terça a sábado, das 18h30 às 23h30

Menu degustação de oito tempos a R$ 650 por pessoa







Oseille







Rua Joana Angélica, 155, Ipanema - Rio de Janeiro

De quarta a sábado, a partir das 20h

Menu degustação de sete tempos a partir de R$ 848 por pessoa







Evvai







Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros - São Paulo

(11) 3062-1160

De terça a sexta, das 19h às 23h

Sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Menu degustação de 16 tempos a partir de R$ 1650 por pessoa







Serviço



“Na ponta da faca: em busca da estrela Michelin”

Quatro episódios da segunda temporada já estão disponíveis na Apple TV

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