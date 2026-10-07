Shake Shack no Brasil: rede de hamburgueria abre as primeiras lojas em 2027

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A rede de hamburguerias Shake Shack chegará ao Brasil em 2027. A operação será fruto de uma parceria com a BOLD, a holding responsável por marcas como Outback, Abbraccio e Aussie no país.

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O acordo estabelece a BOLD como master-franqueada, encarregada de investir na abertura das lojas e gerenciar as operações. A primeira unidade está prevista para inaugurar na cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2027, em um local ainda não definido.

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O contrato inicial prevê a abertura de pelo menos 40 lojas até 2036. No entanto, Pierre Berenstein, CEO da BOLD, afirmou que vê potencial para "centenas de lojas" nos próximos anos.

"É uma marca muito icônica, que acreditamos ter um fit muito grande com o consumidor brasileiro", disse o executivo ao Brazil Journal. Ele mencionou uma pesquisa com 4 mil consumidores que revelou um alto nível de conhecimento da marca no Brasil, mesmo sem a presença de lojas.

Posicionamento no mercado

A Shake Shack buscará se posicionar como uma hamburgueria premium, competindo com redes como Madero e Cabana Burger.

O cardápio nacional irá mesclar os clássicos internacionais da marca, como o ShackBurger e o Chicken Shack, com ingredientes de produtores locais. As famosas batatas onduladas também estarão presentes.

Fundada em Nova York por Danny Meyer, a Shake Shack começou como um carrinho de cachorro-quente no Madison Square Park. Atualmente, a rede possui mais de 700 lojas em 20 países. Na América Latina, está presente no México e no Panamá.

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As negociações para trazer a marca ao Brasil iniciaram em 2018, mas foram interrompidas pela pandemia. O processo foi retomado no início de 2025.