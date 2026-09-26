Saiba onde fica a nova loja da Starbucks em BH

A Starbucks inaugurou mais uma loja em Belo Horizonte neste sábado (26/9). Quase um mês depois da abertura na Praça Savassi, agora é a vez de o Boulevard Shopping, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, receber - de volta - a cafeteria de origem norte-americana. A outra boa notícia para os fãs da marca é que quem passar pela loja até as 22h de hoje ganhará um café coado.

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A nova unidade fica no piso 2 do Boulevard Shopping, onde a marca tinha operado na gestão anterior. Como era de se esperar, curiosos e apaixonados pela marca fizeram fila para conhecer a loja. O centro de compras teve até que demarcar o espaço para que o público não atrapalhasse o fluxo no corredor.

A festa contou com a presença do mascote Bearista, o urso barista, e de DJ para animar a fila. Os funcionários da nova loja se reuniram em frente à loja para a tradicional cerimônia de cortar a fita verde.





Operada no Brasil pela ZAMP desde 2024, a Starbucks chegou ao país em 2006. Em agosto, a rede contabilizava 116 lojas no Brasil e anunciava um plano de crescimento que previa aproximadamente 30 novas unidades no país.

A sequência de aberturas em Belo Horizonte faz parte do projeto de expansão da Starbucks em Minas Gerais. A marca agora está presente no Aeroporto de Confins, na Praça da Savassi e no Boulevard Shopping. O plano é abrir, em breve, mais uma filial no Shopping Del Rey, na Região da Pampulha, onde também já operou.

Cardápio

A Starbucks serve café em várias versões, como coado, espresso, cappuccino e os famosos frappuccinos, as bebidas batidas com gelo. Para acompanhar, algumas das opções são pão de queijo com requeijão e croissant. Entre os doces, a influência norte-americana é evidente com donuts, muffins e cinnamon rools.



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Serviço

Starbucks no Boulevard Shopping

