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MAIS UMA INAUGURAÇÃO

Saiba onde fica a nova loja da Starbucks em BH

Para marcar a data da abertura, todo mundo que passar pela unidade até as 22h deste sábado (26/9) ganhará um café coado

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Repórter
26/09/2026 17:09

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Como era de se esperar, curiosos e apaixonados pela marca fizeram fila para conhecer a loja
Como era de se esperar, curiosos e apaixonados pela marca fizeram fila para conhecer a loja crédito: Boulevard Shopping/Divulgação

A Starbucks inaugurou mais uma loja em Belo Horizonte neste sábado (26/9). Quase um mês depois da abertura na Praça Savassi, agora é a vez de o Boulevard Shopping, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, receber - de volta - a cafeteria de origem norte-americana. A outra boa notícia para os fãs da marca é que quem passar pela loja até as 22h de hoje ganhará um café coado.

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A nova unidade fica no piso 2 do Boulevard Shopping, onde a marca tinha operado na gestão anterior. Como era de se esperar, curiosos e apaixonados pela marca fizeram fila para conhecer a loja. O centro de compras teve até que demarcar o espaço para que o público não atrapalhasse o fluxo no corredor.


A festa contou com a presença do mascote Bearista, o urso barista, e de DJ para animar a fila. Os funcionários da nova loja se reuniram em frente à loja para a tradicional cerimônia de cortar a fita verde.




Operada no Brasil pela ZAMP desde 2024, a Starbucks chegou ao país em 2006. Em agosto, a rede contabilizava 116 lojas no Brasil e anunciava um plano de crescimento que previa aproximadamente 30 novas unidades no país.


A sequência de aberturas em Belo Horizonte faz parte do projeto de expansão da Starbucks em Minas Gerais. A marca agora está presente no Aeroporto de Confins, na Praça da Savassi e no Boulevard Shopping. O plano é abrir, em breve, mais uma filial no Shopping Del Rey, na Região da Pampulha, onde também já operou.



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Cardápio


A Starbucks serve café em várias versões, como coado, espresso, cappuccino e os famosos frappuccinos, as bebidas batidas com gelo. Para acompanhar, algumas das opções são pão de queijo com requeijão e croissant. Entre os doces, a influência norte-americana é evidente com donuts, muffins e cinnamon rools.

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Serviço


Starbucks no Boulevard Shopping



  • Avenida dos Andradas, 3.000, Santa Efigênia

  • De segunda a sábado, das 10h às 22h

  • Domingos e feriados, das 14h às 20h

  • Quem passar pela loja neste sábado (26/9) até as 22h ganha um café coado


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