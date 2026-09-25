Azeite de MG é considerado o melhor do Brasil e fica no top 20 do mundo



Entre os municípios de Cruzília e Aiuruoca, no Sul de Minas, fica a fazenda Cruzziléia, onde estão os olivais do azeite Carcará. Apesar de ainda nem ter um ano, a empresa já detém prêmios importantes. A mais nova conquista se deu nesta semana, no concurso OLIVINUS 2026, em Mendoza, na Argentina, quando recebeu o título de melhor do Brasil.

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A marca também ficou entre os 20 melhores do mundo no evento argentino e ainda recebeu a medalha Gran prestígio oro, concedida aos rótulos com pontuação acima de 86 (a nota do mineiro foi 98 pontos).

Neste ano, o concurso contou com 525 rótulos inscritos de 217 marcas diferentes, oriundos de 21 países. No corpo de jurados para avaliação às cegas, estavam 35 especialistas de diversas nacionalidades.

O azeite premiado é um blend de azeitonas do tipo Arbequina, Arbosana, Koroneiki e Grappolo. Possui notas de amêndoa verde, abacate verde e folha de tomate, além de amargor e picância equilibrados. O produto pode ser comprado pelo WhatsApp: (31) 9 9621-9914, além de estar disponível em alguns pontos de venda em Minas Gerais e São Paulo.

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A primeira safra comercial, lançada em julho, rendeu outras conquistas importantes. O Carcará já conquistou medalha de ouro no Anatolian International Olive Oil Competition, na Turquia. Já no EVO IOOC 2026, na Itália, obteve vitória tripla: foi considerado melhor azeite extra virgem sul-americano, entre monovarietais, blends e orgânicos; obteve a medalha de ouro; e esteve entre os cinco finalistas da categoria de melhor Blend do Hemisfério Sul.