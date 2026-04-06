Mitos e verdades: como escolher e usar um bom azeite?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Ao mesmo tempo em que ganha espaço no consumo e na gastronomia, o azeite de oliva também enfrenta desafios importantes. O produto é considerado o segundo alimento mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Diante desse cenário, atenção ao rótulo, à embalagem, preferencialmente de vidro escuro, e à procedência se tornam fatores essenciais para o consumidor.

A especialista Ana Beloto alerta que a falsificação é uma realidade global e exige olhar atento na hora da compra.

“Desconfie de preços muito baixos. Produzir azeite extravirgem de qualidade envolve custos significativos. São necessários, em média, cerca de 10 quilos de azeitona para produzir um litro. Valores muito abaixo da média podem indicar adulteração ou baixa qualidade”, explica.

Segundo ela, dar preferência a produtos cuja origem e envase ocorram no mesmo local também contribui para maior rastreabilidade e segurança.

Tire suas dúvidas:



1. Fique de olho na data e na safra

O azeite é um suco de fruta e perde qualidade com o tempo. Quanto mais recente a produção e o envase, maior o frescor, os aromas e os benefícios nutricionais. Se possível, prefira rótulos que informam a safra.

2. Prefira embalagens escuras

A luz é um dos principais inimigos do azeite, pois acelera a oxidação. Garrafas de vidro escuro, âmbar ou latas ajudam a preservar melhor aroma, sabor e antioxidantes.

3. Escolha a categoria certa

O azeite extravirgem é o de maior qualidade. Ele é obtido apenas por processos mecânicos e não apresenta defeitos sensoriais, além de concentrar compostos benéficos à saúde.

4. Entenda os atributos sensoriais

Um bom azeite deve apresentar: frutado (aroma e sabor que lembram a azeitona), amargor (no fundo da boca) e picância (leve ardor na garganta). Essas características são positivas e indicam a presença de antioxidantes naturais. Não são defeitos, são sinais de qualidade.

5. Armazene corretamente em casa

Depois de escolher bem, guarde em armário fechado, entre 18 °C e 22°C, evitando luz, calor, ar e tempo. Após aberto, mantenha bem fechado e consuma em até 60 dias. Um azeite de qualidade pode custar mais, mas rende em sabor e benefícios ao longo de várias refeições.

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6. Utilize utensílios diferentes

O squeeze é prático e preciso, pode ser um bom aliado no dia a dia, especialmente se for opaco e bem vedado. Ideal para consumo rápido, como em cozinhas profissionais. Já o spray permite controle de dosagem e aplicação uniforme, sendo útil tanto na culinária quanto para quem busca moderação no consumo.