Ex-estagiária vira sócia de chef em nova sorveteria na Savassi

Belo Horizonte tem boas e históricas sorveterias, algumas de quase 100 anos. Hoje, no entanto, a capital mineira vai ganhar um novo estabelecimento focado no doce refrescante diferente de todos os outros. A Mexerica Lab, que inaugura nesta sexta (25/9) na Savassi, Região Centro-Sul de BH, se propõe a trabalhar com um cardápio totalmente rotativo, sem nenhum sabor fixo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Comandada pelos chefs Yves Saliba e Thaís Costa, a casa, que também tem no quadro de sócios o médico e empresário Victor Hugo Barcelos, terá sempre oito sabores disponíveis, todos feitos diariamente e sem nenhum aditivo químico. “Não vamos ter uma vitrine com itens expostos, teremos uma plaquinha que diz ‘confia na gente’”, conta Yves.

Ele chama a atenção que, para apresentar os sorvetes em belas “montanhas” espatuladas, ele precisaria usar algum ingrediente indesejado. “Para conseguir esse efeito, eu teria que usar aditivos químicos, e esse é um diferencial nosso, não trabalhar com esses produtos”.













Por dentro do menu

O cardápio da Mexerica Lab é dividido entre seis opções de sorvetes (que seguem as regras do gelato italiano, segundo o chef) e duas de soft, um tipo de sorvete que sai da máquina como as tradicionais casquinhas. Eles deverão vir acompanhados de um outro item de confeitaria. “Podemos ter, por exemplo, um brownie com sorvete, ou um sorvete de pudim servido com um mini pudim, assim como fizemos no Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes”, destaca Yves.

No menu desta sexta-feira (25/9), quando a sorveteria é inaugurada, os clientes vão encontrar os sabores: chocolate com crocante de amendoim; semente de abóbora com mel de hibisco; banana caramelada com crumble de canela; manga com cocada cremosa; baunilha com mexerica; e pão com manteiga.





Dentre os softs, serão comercializados o de pudim de caramelo com mini pudim e o de três leites com calda de morango e casquinha de chocolate rubi. Os preços partem de R$ 16.

Do estágio à sociedade

A Mexerica Lab conecta dois chefs que, até pouco tempo, tinham uma relação bem diferente da atual, quando são sócios. Thaís Costa entrou no Per Lui, restaurante de menu degustação do chef Yves Saliba, como estagiária há cerca de cinco anos. Foi contratada, passou pela parte de confeitaria da casa e chegou a ser subchef da operação até que chegou a proposta de entrar como sócia no novo empreendimento.

“Estou sentindo um turbilhão de emoções. Quando o Yves me chamou para começar uma sociedade fiquei com um pouco de pé atrás, porque sou muito nova”, conta a chef de apenas 22 anos.

Paixão pelo sorvete

Antes de entrar no Per Lui, Thaís nunca tinha feito sorvete. “Conheci essa parte dos sorvetes dentro do Per Lui e fui aprimorando e estudando. Hoje, dentro da confeitaria, é minha maior paixão. O Yves me incentivou a estudar mais, entender texturas, etc”, destaca a chef.

“Como temos a premissa de tudo que servimos no Per Lui ser produção nossa, começamos a fazer os sorvetes e tomar gosto por aquilo, entender que dava para fazer coisas muito legais”, enfatiza Yves, relembrando sabores como o de gergelim.

Para Thaís, a passagem pela cozinha quente do Per Lui foi de suma importância para o projeto atual. “Sempre gostei muito de trazer coisas da cozinha quente para a confeitaria”, diz, ressaltando o sabor de pão na chapa disponível nesta sexta.

Serviço

Mexerica Lab

Rua Paraíba, 1073, Savassi

De terça a sexta, das 11h30 às 20h

Sábado, das 12h às 20h

Domingo, das 12h às 18h



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



