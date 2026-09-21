BH tem cafeteria entre as 100 melhores da América do Sul em 2026

Com cinco anos de história, o Elisa Café ficou em 17º lugar na lista South America’s 100 Best Coffee Shops 2026, da The World’s 100 Best Coffee Shops, que elencou as 100 melhores cafeterias deste ano da América do Sul. O negócio tem três unidades em Belo Horizonte - duas na Região da Savassi e uma no Belvedere, bairro da Região Centro-Sul - e outra recém-inaugurada em Ribeirão Preto (SP).

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Ana Elisa Saldanha, fundadora da cafeteria especializada em grãos especiais, celebrou a conquista e as parcerias plantadas ao longo desta trajetória. “Ele [esse momento] só existe por causa de quem faz parte do Elisa todos os dias. Dos produtores que confiam no nosso trabalho; do nosso time, que cuida de cada detalhe; dos parceiros que caminham com a gente; dos nossos assinantes e clientes on-line, que levam nossos cafés para diferentes lugares do Brasil; e de cada pessoa que escolhe uma das nossas lojas para tomar um café, encontrar alguém ou fazer uma pausa”, agradece.













Ao longo do ano, mais de 4.200 cafeterias foram avaliadas, considerando critérios como qualidade do café, trabalho dos baristas, atendimento, sustentabilidade, consistência e comunidade. A primeira colocada no ranking sul-americano é a chilena Eco Mapu Coffee Villarrica, no Chile.













Mais brasileiros

O Brasil participa do ranking com 12 endereços. Veja a seguir os outros nomes brasileiros que entraram na lista, além do Elisa Café, e suas respectivas posições:







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4º: Lucca Cafés Especiais, em Curitiba (PR);

13º: RDV Roasters, em Maceió (AL);

14º: Do Coado ao Espresso, em Salvador (BA);

22º: King Experience – Cafeteria e Escola de Café, em Goiânia (GO);

33º: William & Sons Coffee Co, em Porto Alegre (RS);

36º: Abuela Café & Torrefação, em Porto Alegre (RS);

49º: Giotti Cafés Microtorrefação, em Juiz de Fora (MG);

57º: Royalty Café, em Curitiba (PR);

62º: Coffee Five, no Rio de Janeiro (RJ);

76º: Cafeteria 15 Coffee Company, em Sorocaba (SP);

89º: Cupping Café, em São Paulo (SP).





