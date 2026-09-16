Criação brasileira é eleita "Pizza do Ano" por guia internacional

Pizza é coisa séria em muitas partes do mundo. Na Itália, principalmente. E a pizza Pomodori, da QT Pizza Bar, de São Paulo, foi eleita "Pizza do Ano 2026 - Latteria Sorrentina Award" pelo ranking 50 Top Pizza World 2026, espécie de "Oscar da pizza", realizado em Nápoles, cidade berço desse prato.

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O preparo foi criado para a celebração de seis anos da casa, mas acabou entrando no menu fixo. A cobertura da massa é repleta de variações de um mesmo ingrediente: o tomate. Molho de tomate San Marzano D.O.P, tomate cereja amarelo, crispy de tomate, tomate defumado e aioli de tomate seco compõem o sabor criativo (vendido a R$ 79).

"A ideia veio de um restaurante que fui com a Bruna [Pires], minha esposa e sócia, em Montoro, na Itália. O restaurante se chama Casa Federici e no menu degustação tinha uma entrada feita apenas com tomate San Marzano. Fiquei com isso na cabeça e quis fazer esta pizza", destaca Matheus Ramos, à frente da operação.

A escolha do tomate em diferentes formas também enriquece o produto em termos sensoriais. "O molho de tomate, como base, serve para trazer acidez. O tomate amarelo traz dulçor. O tomate fermentado traz umami e defumação. O crispy traz dulçor para acalmar o paladar. Já o aioli de tomate seco, faz a ligação por meio da gordura com todos os outros elementos", explica.

O fator "surpresa" dessa pizza, para Matheus, está ligado ao protagonismo de um ingrediente cotidiano. "Quando a gente pensa em pizza, pensamos em molho de tomate. É um ingrediente tão simples, que está na mesa da maioria dos brasileiros, sendo usado de diversas formas. Acho que foi por isso que essa pizza recebeu este prêmio", completa.

Brasil em destaque

Além do título de "Pizza do Ano", o Brasil pode celebrar o fato de seis pizzarias terem sido colocadas entre as melhores do mundo pela lista. A mais bem colocada foi a Leggera, em São Paulo, que ficou em 6º lugar no ranking global. A QT Pizza Bar, também na capital paulista, ficou na 17ª colocação.

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Ainda em São Paulo, a Pizza da Mooca ficou em 41º lugar e a Unica Pizzeria em 46º. O único endereço bbrasileiro fora da cidade a integrar a lista foi a Bento Pizzeria, no Rio de Janeiro.

