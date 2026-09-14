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POLO DAS SIDRAS

Sidras de BH ganham seis medalhas em concurso nacional

Manza e Aparesidra reforçaram a potência belo-horizontina no mundo das sidras durante a Brasil Cider Cup

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
14/09/2026 15:39

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A Aparesidra tradicional (direita) e a Manza de maçã, amora e manjericão (esquerda) foram premiadas com medalha de ouro em concurso brasileiro
A Aparesidra tradicional (esquerda) e a Manza de maçã, amora e manjericão (direita) foram premiadas com medalha de ouro em concurso brasileiro crédito: Reprodução Instagram

Apesar da pouca idade, as sidras de Belo Horizonte vêm transformando a capital mineira em um verdadeiro polo de produção da bebida. A edição de 2026 da Brasil Cider Cup, parte do concurso Brasil Cup, considerado o maior encontro de bebidas latino-americano, comprovou isso. Os dois rótulos belo-horizontinos somaram seis medalhas no evento.

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Com dois anos, a Manza levou para a competição três rótulos e, para casa, três prêmios. A clássica sidra da marca, que tem toque de limão siciliano, foi ouro categoria "Specialty Cider" (sidra especial, que inclui fermentações especiais, envelhecimento em barris, adição de frutas, etc).



Dentre os rótulos da seleção de "Cider With Other Fruit" (sidra com outra fruta), a marca levou, com o sabor de maçã, amora e manjericão, o ouro. A medalha de prata veio com o mais recente lançamento, a Manza Premium Dy Cider. Ela ganhou o destaque na categoria "New World Cider" (que, segundo o regulamento do evento, engloba bebidas que podem ser "feitas com maçãs locais ou variedades de maçãs importadas [ou seja, apenas maçãs], com algumas práticas modernas e técnicas inovadoras"). 



Os três rótulos da Aparesidra, fundada em 2025, também foram destaque no concurso.
A marca recebeu medalha de ouro pelo rótulo de mesmo nome na categoria "English Cider" (ou sidra no estilo inglês).




A mais nova bebida da Aparesidra, intitulada Convensidra (à base de peras, considerada uma "perry"), já estreou na competição com ouro na categoria "Standard Perry" (ou perry tradicional, no português – feita com peras, e, segundo a organização do evento, "com um processo de produção simples, com uma fermentação controlada e sem a adição de ingredientes complexos ou especialidades").

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Já a Enaltesidra, da Aparesidra, que une a fermentação da maçã com o dulçor do abacaxi, ficou em segundo lugar na categoria "Cider With Other Fruit" (sidra com outra fruta).


 


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