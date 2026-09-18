Rabo de Galo e Fitzgerald de BH são eleitos os melhores do Brasil; veja

Apesar de muito amada nacionalmente, a cozinha mineira ainda é relativamente pouco englobada por premiações nacionais. Por isso mesmo, a cada vitória de algum bar, restaurante ou profissional do estado, todos os mineiros vibram junto. Desta vez, não foi diferente. No prêmio "Melhores da Taça de 2026", realizado pela revista "Prazeres da Mesa", das 45 categorias, apenas duas premiaram mineiros.

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O brasileiríssimo Rabo de Galo, fruto da união da cachaça com o vermute, surgiu em São Paulo. Neste ano, entretanto, a versão eleita a melhor do país pela revista é de Belo Horizonte, mais especificamente da Cachaçaria Lamparina, que atua no Mercado Novo, no Centro da capital mineira, e na Casa Alvorada, no Santa Efigênia, Região Centro-Sul da cidade.

Lá, o Rabo de Galo (R$ 18) é feito com vermute tinto, aperitivo de alcachofra e cachaça envelhecida em madeira de castanheira. "Acreditamos muito na fórmula do 'simples e bem feito', utilizando o copo caninha, a receita mais próxima possível da original, e também insumos 100% brasileiros", conta o sócio da marca, Guilherme Costa.

Aliás, o fato de ser fiel à tradição é algo que Guilherme acredita estar ligado à conquista. "Acredito que o 'toque' seja exatamente prezarmos pela receita original, sem grandes invenções, servida bem gelada e com um zest de laranja final que traz um aroma frutado e cítrico. Também pesa o fato de gostarmos muito de consumi-lo, deixando nossa avaliação mais crítica", destaca.

O melhor Fitzgerald







Equilíbrio é chave no Fitzgerald do Garagem do Cab Bia Mayer/Divulgação





Cada vez mais popular em bares belo-horizontinos, o Fitzgerald, à base de gim, angostura, limão e xarope de açúcar, também deu destaque à capital mineira. Na premiação, o Garagem do Cab (R$ 42), no Funcionários, também na Região Centro-Sul de BH, saiu do "Melhores da Taça" com o título de "Melhor Fitzgerald".

Xandão Loureiro, mixologista da casa, conta que a recorrência de pedidos tem relação com a excelência. "Por ser um clássico contemporâneo com gim e com perfil cítrico e doce, ele é muito pedido. Temos muita prática na execução", conta.

Apesar de destacar o dulçor, ele chama atenção para o equilíbrio na bebida. "Usamos menos açúcar que limão justamente para equilibrar o coquetel e não deixá-lo doce demais, mas o suficiente para valorizar as notas cítricas do gim e o amargor com especiarias da Angostura."

Serviço

Cachaçaria Lamparina (Mercado Novo)



Avenida Olegário Maciel, 742, Centro

(31) 99120-0318

Terça, das 11h às 22h

De quarta a sexta, das 11h às 23h30

Sábado, das 10h às 23h30

Domingo, das 10h às 18h

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Garagem do Cab



Rua Levindo Lopes, 22, Funcionários

(31) 98447-4102

De quarta a sábado, das 18h às 22h

Domingo, das 11h30 às 16h

