Região Leste de BH ganha novo bar; confira

Um novo bar promete agitar o Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte, com diversos fermentados que saem de bicas nas paredes e porções perfeitas para compartilhar sem regras. O Bica Bar e Cozinha, que abre as portas nesta quarta-feira (23/9), é a mais nova casa do trio de irmãos formado por Rafael, Gustavo e Eduardo Biagioni. Juntos, já estão à frente das duas operações do La Traviata (dos bairros Savassi e Sion, ambos na Região Centro-Sul de BH), e do Savá, também na Savassi.

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Tudo começou com a oportunidade de pegar o ponto que antes era ocupado pelo Florestal, restaurante focado em vegetais da chef Bruna Martins, que fechou neste ano. "Nos apaixonamos pela pracinha na frente da casa. Pensamos em levar ela para o salão e vice-versa", explica Eduardo.

O imóvel em si também ganhou de cara o coração dos irmãos. "Nos animamos com o ponto, com aquela casa, que será a terceira do grupo", destaca Rafael, fazendo referência às duas unidades do restaurante italiano e ao bar no Bairro Savassi. Em todos os casos, são ocupadas casas.

Informalidade

Pegar uma bebida e curtir a atmosfera da praça – que, inclusive, já foi "adotada" por eles, que agora cuidam, por exemplo, do jardim e iluminação do local –, de maneira bem informal, sempre esteve nos planos deles, mesmo antes de terem o conceito do Bica bem definido.

O cardápio de comidas e bebidas, entretanto, começou a ser desenhado a partir de experiências já vividas pelos irmãos. "Não queríamos trazer necessariamente o que é o Savá ou o La Traviata, queríamos mesclar os dois e ainda trazer coisas diferentes."

Bicas

Desse pensamento, veio a ideia de usar o "know-how" nas bicas de chope adquirido no Savá para explorar outras bebidas na torneira. "Percebemos um movimento muito legal de vinhos no barril, então vamos investir nisso, com foco inicial em rótulos de baixa intervenção e brasileiros", conta Eduardo.

Rafael acrescenta que a seleção não para por aí. "Vamos ter vermute, sidra, chope e ainda estamos aguardando uma amostra de spritz de romã", diz, destacando ainda que, no futuro, terão uma versão de spritz da casa.

Carta de coquetéis

A carta de drinques, assinada por Henrique Passos (sócio de Mafê Manna e Júlia Puello no Vizu, em BH, que prestaram consultoria para o Bica), também "bebe" nas bicas do bar. O Tinto de Verano, com vinho tinto, vermute rosso, cítricos, especiarias, maçã e laranja, é exemplo disso, assim como o clericot, com espumante, Cointreau, cítricos, especiarias, maçã e frutas.



Comidas

Húmus de beterraba com grão-de-bico defumado do Bica Bica Bar e Cozinha/Divulgação

Na seção de comida, o trio buscou não se limitar, por exemplo, à cozinha italiana ou árabe. A solução encontrada foi seguir pela linha da comida mediterrânea, que engloba sabores, ingredientes e técnicas diversas.

O cardápio atual é dividido em quatro seções: antepastos frios, os fritos, a brasa e os acompanhamentos. Dentre os frios, Eduardo destaca o húmus de beterraba com grão-de-bico defumado, a abobrinha marinada e o quibe cru de atum, servido com cebola frita, coalhada e hortelã.

Da parte dos fritos, o sócio chama a atenção para as azeitonas empanadas, fritas e recheadas com o recheio do capeletti do La Traviata; o tempurá de milho com parmesão e sumac (especiaria tradicional do Oriente Médio com toque ácido); e as batatas fritas da casa com espuma de fonduta de parmesão, parmesão ralado e pimenta-do-reino moída.

Da seção da brasa, um dos grandes destaques é a cafta de cordeiro com coalhada. Ancho com chimichurri e polvo com romesco também passam pelo fogo, assim como o surpreendente espetinho de lasanha de carne de panela servido com molho arrabiata e pesto de rúcula.



Para acompanhar os pratos da brasa, são quatro opções: Risone ao Limone, com mascarpone, hortelã, limão-siciliano e nozes-pecã; Nhoque de batata-baroa com molho arrabbiata levemente picante, pesto e parmesão; Arroz de aletria, feito com cabelinho de anjo e cebola frita; e Salada grega, que leva tomate, pepino, cebola roxa, queijo feta, azeitonas e orégano. Pão pita finalizado na brasa também pode ser solicitado.

A atual sobremesa disponível no menu é um sorvete de queijo de cabra com figo. No futuro, entretanto, novidades devem ser adicionadas nesta e em outras seções do cardápio.

Inclusive, a ideia dos sócios e irmãos é que seja aberta uma janelinha do imóvel para a praça, de onde saiam sanduíches de focaccia e outros pedidos que podem ser comidos no espaço público.



Serviço



Avenida Assis Chateaubriand, 176, Floresta

De quarta a sexta, das 18h às 23h

Sábado, das 12h às 23h

Domino, das 12h às 16h



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