Votações para o 4º Prêmio Cumbucca de Gastronomia estão abertas

O 4º Prêmio Cumbucca de Gastronomia, com votações abertas até 16 de outubro, promete ser ainda mais abrangente e democrático que todos os últimos. Primeiramente, em relação às categorias – entre adições e subtrações, são somadas 55 neste ano em comparação com 53 do ano anterior.

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Todas estão divididas em sete eixos: "Copo cheio", "Pequena gula", "Mesa farta", que levam em conta votos de 10 jurados e do público; "Todos votam", com 30 jurados e o público; "Você decide", com escolha totalmente popular; "Escolha da curadoria" e “Cumbucca de ouro”, que são definidas pelos membros do Conselho Cumbucca.

Novas regras também dialogam com um prêmio mais democrático. Estabelecimentos premiados em duas categorias (quaisquer que sejam), por exemplo, viram hors concours e deixam de ser elegíveis no ano seguinte. Já os reconhecidos uma vez pelo voto do público devem deixar de disputar no próximo ano, mas podem voltar no seguinte.

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Veja todas as categorias da edição de 2026 do prêmio, com votações pelo link:

Copo Cheio (votam 10 jurados mais o público)





Bar



Boteco



Gastrobar



Estufa



Carta de drinques



Petisco



Cervejaria / Chopperia



Chapeiro



Mesa Farta (votam 10 jurados mais o público)



Carnes e parrillas



Cozinha asiática



Cozinha autoral



Cozinha brasileira



Cozinha internacional



Cozinha mineira



Cozinha italiana



Variado



Chef homem



Chef mulher



Chef revelação



Pizzaria



Pequena Gula (votam 10 jurados mais o público)





Pão de queijo



Doceria



Sorvete e Picolé



Pães



Sanduíche



Barista



Café de especialidades



Lanchonete



Empório mineiro



Todos Votam (votam 30 jurados mais o público)





Novidade do ano



PF



Fora da rota



Bom e barato



Ícone de BH



Larica



Profissional do salão



Você Decide (apenas o público vota)





Restaurante no interior



Mercearia do interior



Beira de estrada



Produtor de cerveja



Produtor de queijo



Produtor de cachaça



Produtor de vinho



Produtor de azeite



Produtor de doce e quitanda



Bar do interior



Confeiteira de Minas Gerais



Escolha da Curadoria (votam membros do Conselho Cumbucca)





Prepara gastronomia



Cozinheira do interior



Evento do ano



Sustentabilidade



Roteiro gastronômico



Cozinha mineira patrimônio



Cumbucca de Ouro (votam membros do Conselho Cumbucca)

