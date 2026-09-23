Votações para o 4º Prêmio Cumbucca de Gastronomia estão abertas
Até 16 de outubro, o público pode votar em 47 das 55 categorias totais da premiação mineira
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O 4º Prêmio Cumbucca de Gastronomia, com votações abertas até 16 de outubro, promete ser ainda mais abrangente e democrático que todos os últimos. Primeiramente, em relação às categorias – entre adições e subtrações, são somadas 55 neste ano em comparação com 53 do ano anterior.
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Todas estão divididas em sete eixos: "Copo cheio", "Pequena gula", "Mesa farta", que levam em conta votos de 10 jurados e do público; "Todos votam", com 30 jurados e o público; "Você decide", com escolha totalmente popular; "Escolha da curadoria" e “Cumbucca de ouro”, que são definidas pelos membros do Conselho Cumbucca.
Novas regras também dialogam com um prêmio mais democrático. Estabelecimentos premiados em duas categorias (quaisquer que sejam), por exemplo, viram hors concours e deixam de ser elegíveis no ano seguinte. Já os reconhecidos uma vez pelo voto do público devem deixar de disputar no próximo ano, mas podem voltar no seguinte.
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Veja todas as categorias da edição de 2026 do prêmio, com votações pelo link:
Copo Cheio (votam 10 jurados mais o público)
- Bar
- Boteco
- Gastrobar
- Estufa
- Carta de drinques
- Petisco
- Cervejaria / Chopperia
- Chapeiro
Mesa Farta (votam 10 jurados mais o público)
- Carnes e parrillas
- Cozinha asiática
- Cozinha autoral
- Cozinha brasileira
- Cozinha internacional
- Cozinha mineira
- Cozinha italiana
- Variado
- Chef homem
- Chef mulher
- Chef revelação
- Pizzaria
Pequena Gula (votam 10 jurados mais o público)
- Pão de queijo
- Doceria
- Sorvete e Picolé
- Pães
- Sanduíche
- Barista
- Café de especialidades
- Lanchonete
- Empório mineiro
Todos Votam (votam 30 jurados mais o público)
- Novidade do ano
- PF
- Fora da rota
- Bom e barato
- Ícone de BH
- Larica
- Profissional do salão
Você Decide (apenas o público vota)
- Restaurante no interior
- Mercearia do interior
- Beira de estrada
- Produtor de cerveja
- Produtor de queijo
- Produtor de cachaça
- Produtor de vinho
- Produtor de azeite
- Produtor de doce e quitanda
- Bar do interior
- Confeiteira de Minas Gerais
Escolha da Curadoria (votam membros do Conselho Cumbucca)
- Prepara gastronomia
- Cozinheira do interior
- Evento do ano
- Sustentabilidade
- Roteiro gastronômico
- Cozinha mineira patrimônio
Cumbucca de Ouro (votam membros do Conselho Cumbucca)
- Personalidade gastronômica