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RECEITAS INÉDITAS

Outback aposta em menu coreano e vai sortear viagens ao país asiático

Com a campanha Outbac-K, receitas inéditas com ingredientes coreanos ganham destaque no menu já bastante reconhecido da rede inspirada na Austrália

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
07/10/2026 18:03

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Outback lançou itens que fazem referência à comida da Coreia do Sul
Outback lançou itens que fazem referência à comida da Coreia do Sul crédito: Outback/Divulgação

Não é de hoje que a culinária da Coreia mostra a sua força no Brasil. No embalo do K-pop, dos K-dramas e de grandes sucessos culturais do país, alimentos coreanos como o kimchi passaram a ser recorrentes em menus de BH e do país.

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Agora, uma nova campanha da rede australiana Outback reforça essa tendência. Intitulada “Outbac-K: os sabores da Coreia do nosso jeito”, a linha conta com receitas inéditas. As clássicas e amadas costelinhas suínas, que costumam ser servidas com o molho barbecue, são envolvidas em uma versão do molho que leva toque de pimenta gochujang – pasta de pimenta coreana fermentada que já foi estrela de edição do Degusta. As K-ribs têm acompanhamento à escolha do cliente.



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O K-chicken, por sua vez, é uma porção de frango frito coberto com molho Orange Sweet Chilli, combinação agridoce com pimenta suave e notas de laranja. Um dos símbolos da cozinha da Coreia, o cachorro-quente coreano também é uma aposta do Outback. Lá, une salsicha, mix de queijos e um empanamento com a massa do yakissoba. Vem acompanhado de molho ranch com pimenta sriracha. 



Bebidas


A campanha conta ainda com opções de bebidas. O K-frozen combina saquê, matchá, mel e yuzu, fruta cítrica aromática muito popular na Coreia. Para quem busca opções sem álcool, o K-bubble mistura chá de lichia, toque de yuzu e tônica com bolhas de morango que estouram na boca. Ambos participam do tradicional happy hour do restaurante com 50% de desconto.



Prepare as malas


Em parceria com a Sephora, o Outback vai levar clientes para a Coreia do Sul. Quem consumir a partir de R$ 100 nos restaurantes da rede ou plataformas de delivery poderá cadastrar a nota fiscal no site oficial ou via WhatsApp para receber um número da sorte e concorrer a quatro viagens para a capital da Coreia do Sul com acompanhante. Os participantes também poderão participar de sorteios instantâneos de vales de R$ 150 da Sephora e vouchers de R$ 50 para consumo no Outback. Ao todo, serão distribuídos 3 mil prêmios instantâneos.

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O menu Outbac-K fica disponível até 29 de novembro de 2026 em todas as unidades do Outback Steakhouse no Brasil e pelo delivery.


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