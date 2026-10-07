Outback aposta em menu coreano e vai sortear viagens ao país asiático
Com a campanha Outbac-K, receitas inéditas com ingredientes coreanos ganham destaque no menu já bastante reconhecido da rede inspirada na Austrália
compartilhe
Não é de hoje que a culinária da Coreia mostra a sua força no Brasil. No embalo do K-pop, dos K-dramas e de grandes sucessos culturais do país, alimentos coreanos como o kimchi passaram a ser recorrentes em menus de BH e do país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Agora, uma nova campanha da rede australiana Outback reforça essa tendência. Intitulada “Outbac-K: os sabores da Coreia do nosso jeito”, a linha conta com receitas inéditas. As clássicas e amadas costelinhas suínas, que costumam ser servidas com o molho barbecue, são envolvidas em uma versão do molho que leva toque de pimenta gochujang – pasta de pimenta coreana fermentada que já foi estrela de edição do Degusta. As K-ribs têm acompanhamento à escolha do cliente.
Leia Mais
O K-chicken, por sua vez, é uma porção de frango frito coberto com molho Orange Sweet Chilli, combinação agridoce com pimenta suave e notas de laranja. Um dos símbolos da cozinha da Coreia, o cachorro-quente coreano também é uma aposta do Outback. Lá, une salsicha, mix de queijos e um empanamento com a massa do yakissoba. Vem acompanhado de molho ranch com pimenta sriracha.
Bebidas
A campanha conta ainda com opções de bebidas. O K-frozen combina saquê, matchá, mel e yuzu, fruta cítrica aromática muito popular na Coreia. Para quem busca opções sem álcool, o K-bubble mistura chá de lichia, toque de yuzu e tônica com bolhas de morango que estouram na boca. Ambos participam do tradicional happy hour do restaurante com 50% de desconto.
Prepare as malas
Em parceria com a Sephora, o Outback vai levar clientes para a Coreia do Sul. Quem consumir a partir de R$ 100 nos restaurantes da rede ou plataformas de delivery poderá cadastrar a nota fiscal no site oficial ou via WhatsApp para receber um número da sorte e concorrer a quatro viagens para a capital da Coreia do Sul com acompanhante. Os participantes também poderão participar de sorteios instantâneos de vales de R$ 150 da Sephora e vouchers de R$ 50 para consumo no Outback. Ao todo, serão distribuídos 3 mil prêmios instantâneos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O menu Outbac-K fica disponível até 29 de novembro de 2026 em todas as unidades do Outback Steakhouse no Brasil e pelo delivery.