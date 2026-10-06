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MINAS COM TURQUIA

Pão de queijo e mexido ganham toque especial em festival na Turquia

Em cozinha show que foi parte do o 8º Festival Internacional Gastro Afyon de Turismo e Gastronomia, realizado em Afyon, na Turquia, o chef Edson Puiati serviu clássicos de Minas com pitadas turcas

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
06/10/2026 16:58

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Bandeira de Minas estampou os pratos das mais de 300 pessoas que estiveram na cozinha show ministrada por Edson Puiati
Bandeira de Minas estampou os pratos das mais de 300 pessoas que estiveram na cozinha show ministrada por Edson Puiati crédito: Gastro Afyon/Divulgação

Minas Gerais foi destaque em evento realizado em Afyonkarahisar, na Turquia, cidade que, assim como Belo Horizonte, integra a Rede de Cidades Criativas da Gastronomia pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Em uma cozinha show que era parte da programação do 8º Festival Internacional Gastro Afyon de Turismo e Gastronomia, que terminou nesta segunda-feira (5/10), o chef Edson Puiati preparou pão de queijo e mexido com carne de boi e búfala.

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O festival de gastronomia e turismo contou com 16 estados e com a presença de 53 chefs de mais de 20 países. Mesmo com a vasta programação, mais de 300 pessoas acompanharam o momento em que Puiati levou um pouquinho da gastronomia mineira para o mundo. "O efeito, entre quem provou, foi de pertencimento, a receita continuava mineira, mas o paladar já era também turco", conta.


Na receita do pão de queijo, ele misturou diferentes variedades turcas: o tulum de Krka, em Sinanpaa, feito com leite de ovelha e cura em pele; fala; e o queijo de caverna de Bayat, maturado na gruta Kurt ni (caverna histórica na província de Afyonkarahisar).



A semente de papoula, muito ligada à cidade de Afyon, ainda apareceu na finalização do prato. O mexido, por sua vez, manteve o arroz e o feijão temperados "ao modo de Minas", como explica Puiati.


"Entrou o Afyon sucuu, linguiça fermentada e seca, com no mínimo 15% de carne de búfala e o restante bovino, a mesma que vai ao sucuklu yumurta (prato tradicional do café da manhã); o ovo com sucuk (salsicha seca e curada) que, em 2025, rendeu à cidade o recorde da maior porção já registrada; o Afyon pastrmas, carne curada e seca de cortes macios, coberta com pasta de feno-grego, páprica e alho. E o sucuk döner, que não é outro embutido, é o sucuk servido no espeto vertical, modo de comer que a cidade já adotou como prato de estrada", explica o chef.



Chef Edson Puiati levou o pão de queijo e o mexido para a Turquia

Chef Edson Puiati levou o pão de queijo e o mexido para a Turquia Gastro Afyon / Divulgação


"Carne de porco não entra nessa cozinha. O que se cura em Afyon é búfala e boi", completa Edson Puiati.



O evento é uma estratégia da Gamela Criativa, plataforma de BH que trabalha a gastronomia como patrimônio cultural e ferramenta de conexão entre diferentes territórios, de aproximar e promover a interação entre Cidades Criativas da Gastronomia da Unesco.

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Puiati ainda destaca a importância de eventos como o realizado na Turquia. "O palco de Afyon vira evidência de que a formação em Belo Horizonte também se mede fora da escola", completa.


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