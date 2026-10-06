Pão de queijo e mexido ganham toque especial em festival na Turquia

Minas Gerais foi destaque em evento realizado em Afyonkarahisar, na Turquia, cidade que, assim como Belo Horizonte, integra a Rede de Cidades Criativas da Gastronomia pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Em uma cozinha show que era parte da programação do 8º Festival Internacional Gastro Afyon de Turismo e Gastronomia, que terminou nesta segunda-feira (5/10), o chef Edson Puiati preparou pão de queijo e mexido com carne de boi e búfala.

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O festival de gastronomia e turismo contou com 16 estados e com a presença de 53 chefs de mais de 20 países. Mesmo com a vasta programação, mais de 300 pessoas acompanharam o momento em que Puiati levou um pouquinho da gastronomia mineira para o mundo. "O efeito, entre quem provou, foi de pertencimento, a receita continuava mineira, mas o paladar já era também turco", conta.

Na receita do pão de queijo, ele misturou diferentes variedades turcas: o tulum de Krka, em Sinanpaa, feito com leite de ovelha e cura em pele; fala; e o queijo de caverna de Bayat, maturado na gruta Kurt ni (caverna histórica na província de Afyonkarahisar).

A semente de papoula, muito ligada à cidade de Afyon, ainda apareceu na finalização do prato. O mexido, por sua vez, manteve o arroz e o feijão temperados "ao modo de Minas", como explica Puiati.

"Entrou o Afyon sucuu, linguiça fermentada e seca, com no mínimo 15% de carne de búfala e o restante bovino, a mesma que vai ao sucuklu yumurta (prato tradicional do café da manhã); o ovo com sucuk (salsicha seca e curada) que, em 2025, rendeu à cidade o recorde da maior porção já registrada; o Afyon pastrmas, carne curada e seca de cortes macios, coberta com pasta de feno-grego, páprica e alho. E o sucuk döner, que não é outro embutido, é o sucuk servido no espeto vertical, modo de comer que a cidade já adotou como prato de estrada", explica o chef.







Chef Edson Puiati levou o pão de queijo e o mexido para a Turquia Gastro Afyon / Divulgação





"Carne de porco não entra nessa cozinha. O que se cura em Afyon é búfala e boi", completa Edson Puiati.

O evento é uma estratégia da Gamela Criativa, plataforma de BH que trabalha a gastronomia como patrimônio cultural e ferramenta de conexão entre diferentes territórios, de aproximar e promover a interação entre Cidades Criativas da Gastronomia da Unesco.

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Puiati ainda destaca a importância de eventos como o realizado na Turquia. "O palco de Afyon vira evidência de que a formação em Belo Horizonte também se mede fora da escola", completa.

