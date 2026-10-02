Quem é a mineira que vai participar do ‘Chef de Alto Nível’ 2026?
De Barão de Cocais (MG), Yasmin Juliana tem apenas 21 anos e foi anunciada hoje entre os participantes da próxima edição do ‘Chef de Alto Nível’, reality da TV Globo
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Com apenas 21 anos, Yasmin Juliana, chef natural de Barão de Cocais (MG) e moradora de Belo Horizonte, é a primeira mineira anunciada como participante da segunda edição do ‘Chef de Alto Nível’, reality show de gastronomia da TV Globo lançado no último ano. A estreia da segunda temporada do programa está marcada para o próximo dia 13/10.
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Além de chef de cozinha do bar Mascate, com unidades no Centro, na Savassi e no Floresta (Bairro na Região Leste de BH), Yasmin também é criadora de conteúdo. No perfil @_yasminjuliana no Instagram, a cozinheira compartilha as mais diversas receitas.
O 'Chef de Alto Nível' tem três grupos: cozinheiros amadores, profissionais e de internet. A mineira está entre os participantes dessa última turma.
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Vale ressaltar que, até o momento, Yasmin é a única mineira na competição. Entretanto, até o dia 9/10, a emissora, por meio do programa Mais Você, vai anunciar os demais participantes.