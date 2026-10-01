Assine
overlay
Início Degusta
PITADA DE POTÊNCIA

Condimento do momento em BH, chili crunch promete elevar qualquer prato

Cada vez mais recorrente em menus da cidade, tempero chinês com base de óleo vegetal e pimentas ganha o paladar pela crocância, picância moderada e sabor intenso

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
01/10/2026 11:11 - atualizado em 01/10/2026 11:41

compartilhe

×
No restaurante Olga Nur, o óleo picante complementa a entrada com burrata
No restaurante Olga Nur, o óleo picante complementa a entrada com burrata crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Você provavelmente já se deparou, surfando por algum cardápio de Belo Horizonte, com o termo “chili crunch”. O item é servido com pastas, carnes, ovos, burrata e outros tantos preparos, sobretudo em bares mais modernos ou asiáticos na capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Associado à gastronomia chinesa, o preparo nada mais é do que uma espécie de conserva de pimenta em óleo, combinada com alguns diferentes temperos e um item que leve crocância – muitas vezes, o eleito é o gergelim. Apesar da simplicidade aparente, na boca, o chili crunch é potente e capaz de elevar muitos pratos, inclusive, clássicos cotidianos como um simples arroz com ovos mexidos.

Leia Mais

A combinação de picância moderada, crocância, temperos (como alho, gengibre e cebola, que são muito usados nas receitas) e a untuosidade do óleo, responsável também por manter os sabores por mais tempo na boca, é tão apreciada na gastronomia que levou esse sucesso global que é o chili crunch a ser um verdadeiro hit nos bares e restaurantes belo-horizontinos.

Com raspas de laranja

No Okinaki, bar asiático no Lourdes, Região Centro-Sul da capital mineira, o chili crunch finaliza o tempurá de berinjela com caramelo de missô e “falsa maionese” à base de tahine e tofu (R$ 41). Além de ingredientes como a pimenta coreana gochugaru, alho, cebola, gengibre e gergelim, os chefs da casa, Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães, apostam no toque cítrico da casca de laranja na receita.

“A laranja é fresca. Como a berinjela já é frita, a gente precisava de um elemento que cortasse um pouco essa untuosidade”, explica Guilherme, que também destaca a combinação interessante entre o cítrico e o gengibre.





Não é possível afirmar, com certeza, que o chili crunch seja o grande responsável por isso, mas a junção desses elementos resultou em algo inédito até então no Okinaki: um prato vegano entre os mais vendidos. “Mesmo quem não gosta de berinjela, adora”, completa o chef.

Sempre na mesa

Entre os pratos do Yokai com chili crunch, está o dumpling cozido e recheado com sobrecoxa e caldo de frango
Entre os pratos do Yokai com chili crunch, está o dumpling cozido e recheado com sobrecoxa e caldo de frango Jair Amaral/EM/D.A Press

Três pratos do Yokai, no Funcionários, Região Centro-Sul, chegam à mesa com o chili crunch, mas em cada um de uma forma diferente. No amado Shoronpo (R$ 40), dumpling cozido e recheado com sobrecoxa e caldo de frango, ele já vai servido por cima.

Quando passamos para o Jian Dui (R$ 42), bolinhas fritas de mochi recheadas com barriga de porco e conserva de gengibre e envoltas em gergelim branco, o condimento apimentado é sugerido como acompanhamento, puro. E no Tamago (R$ 38), dumpling de cogumelos Paris, creme de ovos, alho confitado e cebolinha cozido no vapor, o chili crunch aparece por cima da maionese de gergelim que acompanha o preparo.

“Além de usarmos na finalização de pratos, temos a opção de o cliente pedir como uma pimenta para comer na mesa mesmo”, conta Caio Oliveira, sócio da casa ao lado de Karu Uemura.

Ele relaciona o sucesso do ingrediente asiático justamente à cultura mineira de ter sempre uma conserva ou molho de pimenta em mãos. “É muito comum termos, em Minas, uma conserva de pimenta de mesa, e muitas têm temperos como alho e outras ervas [assim como o chili crunch].”





No Yokai, os clientes também podem levar para a casa o chili crunch, chamado lá de Tabery Rayu (R$ 43) – do japonês, poderia ser traduzido como “óleo de pimenta que se come”. “Desde o primeiro ano de Yokai, a gente já vende esse molho, porque percebemos a demanda dos clientes de levar para casa.”

No caso de Caio, em casa, o modo como mais consome a conserva é com algum mexido de arroz, carne e ovo ou mesmo no café da manhã, em um pão de forma com ovos mexidos e cebolinha.

Ásia e Oriente Médio

Para oferecer uma picância diferente, o bar Padrin leva o molho ao homus com cebolas assadas e cogumelos grelhados
Para oferecer uma picância diferente, o bar Padrin leva o molho ao homus com cebolas assadas e cogumelos grelhados Daniel Tassi/Divulgação

A mistura de influências globais é cada vez mais aparente em bares de BH. O Padrin, por exemplo, que está localizado no Carmo, Região Centro-Sul de BH, serve homus (R$ 48) com cebolas assadas, cogumelos grelhados e ele, o maravilhoso chili crunch, reforçando essa ideia.

“Uso no prato para trazer uma picância diferente do molho de pimenta [convencional], porque o chili crunch tem pedaços”, explica o chef e sócio da casa, Daniel Tassi. Ele define o molho que é disposto na base do prato de homus, por baixo da pasta, como “crocante [resultado da cebola e do alho fritos], picante, saboroso e umami. Faz você salivar quando come.”





O molho não é vendido separadamente no bar Padrin, mas Daniel não hesita em recomendar, para quem quiser tê-lo em casa, o do Yokai Izakaya.

Pimenta nativa

A mistura do Casca leva três tipos de pimenta: a coreana gochugaru, a chinesa sichuan e a amazônica baniwa
A mistura do Casca leva três tipos de pimenta: a coreana gochugaru, a chinesa sichuan e a amazônica baniwa Natália Olívia/Divulgação

Com pouco mais de um mês de funcionamento, o bar Casca, no Cruzeiro, Região Centro-Sul, é outro endereço que produz chili crunch. Lá, o item tem personalidade forte – leva as pimentas gochugaru (coreana), sichuan (chinesa) e baniwa (mix de pimentas nativas vindo do noroeste do Amazonas).

O prato onde está o condimento é outro exemplo de que criações vegetarianas podem desbancar as carnívoras. O creme de couve-flor com couve-flor na brasa e picles de batata yacon (R$ 39) já virou um dos grandes sucessos do menu.

“O chili crunch casa bem com o prato, ele ‘bate’ no dulçor da couve-flor, além de trazer crocância”, conta Pedro Barros, chef e sócio da casa ao lado de Victor Hugo Zuliani que, por sua vez, reforça como o ingrediente apresenta um novo tipo de picância para seu público.

“Nunca ouvi uma reclamação de que estava picante demais. E acho que o legal do chili crunch é que você pode brincar com a receita e trazer a picância de outra forma. Quem gosta vai conhecer uma maneira diferente de comer pimenta”, diz, destacando que o molho leva equilíbrio para o prato.





Toque de inovação

'Se saíam cerca de cinco burratas com pesto e tomate em uma semana, agora estão saindo 25' - Igor Reis, chef do Olga Nur, ao falar sobre o uso de chili crunch
'Se saíam cerca de cinco burratas com pesto e tomate em uma semana, agora estão saindo 25' - Igor Reis, chef do Olga Nur, ao falar sobre o uso de chili crunch Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O sabor lácteo da burrata é complementado pela picância do chili crunch e a acidez da redução de aceto balsâmico com uvas no Olga Nur, restaurante no Lourdes, Região Centro-Sul.

Esse toque de inovação, aliado a um queijo já muito difundido, conforme explica o chef da casa, Igor Gabriel Reis, teve impacto direto na venda do prato (R$ 89). “Se saíam cerca de cinco burratas com pesto e tomate em uma semana, agora estão saindo 25”, conta, ao falar sobre o sucesso do preparo lançado há apenas três meses.

O chili crunch usado pelo chef tem alho-poró e alho fritos, além de gergelim branco e preto. As pimentas usadas são a calabresa e a gochujang (pasta fermentada coreana), que é a responsável por um toque leve de acidez e dulçor advindo da própria fermentação. “O público mais velho ainda tem um pouco de restrição, mas os garçons sugerem muito e oferecem o chili crunch separado”, destaca Igor.

Mel picante

O ovo poché do Zuzunely ganha dulçor, picância e crocância através do mel com pimenta e castanhas
O ovo poché do Zuzunely ganha dulçor, picância e crocância através do mel com pimenta e castanhas Dynelle Coelho/Divulgação

O honey chili crunch, produto que une a base de óleo tradicional do condimento ao mel da marca Punch Flavors (da qual falaremos mais na próxima página), aparece no cardápio do Zuzunely, espaço no Santo Agostinho, Região Centro-Sul, especializado em brunch, ou, como a chef da casa, Bruna Haddad, prefere dizer, “cafoço”.





Ele está no prato de ovos poché na coalhada seca com pesto de ervas, azeite, pimenta-do-reino e pão de tomate tostado (R$ 63) e na pizzeta de tomates com presunto cru e salada de rúcula (R$ 68). “Queríamos trazer dulçor com picância e textura”, resume Bruna.

A chef diz acreditar na popularização do chili crunch por ser um produto versátil e completo. “Acho que ganhou popularidade porque tem umami, crocância, picância e dulçor misturados num produto só, e os itens de origem ou inspiração oriental estão muito em alta no geral na gastronomia”, defende.


Briga pela patente

Em 2024, o norte-americano filho de coreanos David Chang, chef e fundador da rede de restaurantes Momofuku, que até hoje é famosa por, entre outros produtos, o chili crunch, envolveu-se em uma polêmica quando tentou registrar a marca “chili crunch”. Segundo matéria do jornal The Guardian, “a empresa enviou notificações extrajudiciais a empresas que usam os termos ‘chili crunch’ e ‘chile crunch’ em seus rótulos de condimentos e está tentando registrar a marca ‘chili crunch’ no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO)”. Em matéria do mesmo ano publicada pela NBC News, fica claro que, após a confusão, David Chang pediu desculpas em seu podcast e voltou atrás com as reivindicações.


“Punch” na comida

Fundada em 2025, a Punch Flavors produz molhos que transformam desde o trivial arroz com feijão até frutos do mar
Fundada em 2025, a Punch Flavors produz molhos que transformam desde o trivial arroz com feijão até frutos do mar Bruno Geraldi/Divulgação


A Punch Flavors, marca de chili crunch lançada no fim de 2025, em São Paulo, nasce da proximidade da socióloga Julia Frischtak, a fundadora, com condimentos de finalização em geral. “Tenho essa relação com condimentos e a Punch veio de uma vontade de ter a intensidade do paladar moderno e contemporâneo em casa”, explica.

O chili crunch pareceu ideal para suprir tal demanda: é versátil, duradouro, reúne umami, picância, texturas e, de acordo com Julia, “dá esse punch na sua comida, deixa ela muito mais interessante”.

Basicamente por isso, o condimento foi escolhido para ser o primeiro produto da Punch, cujo nome já diz muito – é uma palavra muito usada por chefs e pessoas ligadas à gastronomia; um prato que precisa de um “punch”, basicamente, precisa de mais potência de sabor. “Não existia nenhuma marca daqui de chili crunch que eu gostava [tirando as importadas]. Comecei a fazer em casa, publicar [no Instagram] e um dia resolvi comercializar”, justifica a empresária.





O primeiro lançamento, que reproduz a versão tradicional do chili crunch, leva, entre outros ingredientes, pimenta calabresa, pimenta chilli, páprica e amendoim (o elemento crocante). Depois, por ter apostado em uma versão de picância moderada, Julia lançou o Extra Spicy, com maior concentração de pimentas.

Com limão

Em seguida, veio o Nutty Citrus, versão com raspas de laranja infusionadas no óleo e a crocância garantida por uma mistura de macadâmia, nozes e amêndoa. “Gosto muito de sabores cítricos e comecei a reparar que muitas vezes espremia limão no meu prato com chili crunch, aí lançamos a Nutty Citrus.”
A última variação é o Honey Chili Crunch, em que boa parte do óleo da receita é substituída por mel. Já os crocantes são: nozes, amêndoas, macadâmias e o amendoim.

No futuro, Julia diz que tem o desejo de ampliar a gama de produtos. “Meu sonho é lançar produtos que muitas pessoas nunca ouviram falar e que tragam mais prazer no dia a dia. Quero ter uma marca que entre no cotidiano e, de certa forma, colora ele, que traga um impacto positivo”, declara.

Os produtos da Punch Flavors (a partir de R$ 56) podem ser comprados pelo e-commerce da marca. Em BH, o Zuzunely, no Santo Agostinho, serve o Honey Chili Crunch com o ovo poché e vai comercializar os quatro sabores para quem quiser levar para casa (também a partir de R$ 56).


Dê um match

Sugestões de combinações de Julia Frischtak:



    • Chili Crunch tradicional combina com: ovo, homus, coalhada, arroz, feijão e batata frita
    • -Extra Spicy combina com: guioza, lamen, noodles e receitas asiáticas em geral
    • -Nutty Citrus combina com: frutos do mar, aves, salada de tomates e burrata
    • -Honey Chili crunch combina com: frango frito, queijo coalho, dadinho de tapioca, pizza e carne de porco








Da casa aos mercados

À frente da Punch Flavors, Julia Frischtak reforça como o chili crunch é um elemento presente em muitas casas, sobretudo asiáticas. Ela destaca, porém, um marco importante quando, no fim da década de 1970, a marca chinesa Lao Gan Ma foi lançada e popularizou a categoria “chili crisp”, que seria o mesmo que chili crunch. Outro ponto importante, que ela relaciona ao sucesso do produto, foram marcas que, posteriormente, o apresentaram para o mercado ocidental, como a Momofuku, de David Chang.

Anote a receita: chili crunch do Okinaki

No Okinaki, o chili crunch é servido com o prato vegano de tempurá de berinjela, "falsa" maionese e caramelo de missô
No Okinaki, o chili crunch é servido com o prato vegano de tempurá de berinjela, "falsa" maionese e caramelo de missô Rubens Kato/Divulgação

Ingredientes:



    • 300g da parte branca da cebolinha em rodelas;
    • 600ml de óleo de canola;
    • 60g de shitake seco;
    • 4g de pimenta sichuan triturada;
    • 30g de mix de gergelim;
    • 80g de alho frito;
    • 30g de pimenta gochugaru;
    • 30g de gengibre;
    • 1 colher de sobremesa de cominho em pó;
    • 1g de pimenta-do-reino;
    • 20g de sal;
    • 60g de shoyu;
    • 60g de vinagre chinês;
    • 1g de shio koji (tempero japonês);
    • 20g de açúcar.



Modo de fazer:



    • Frite a cebolinha em rodelas em 400ml de óleo de canola até 170ºC até que fique dourada.
    • Separe o óleo e a cebolinha, coando para que não sobre nada.
    • Junte os ingredientes secos em um recipiente.
    • Aqueça 600ml de óleo de canola (incluindo os 400ml da cebolinha frita) a 120ºC.
    • Adicione este óleo aos ingredientes secos e misture para que o óleo “confite” os ingredientes.
    • Depois acrescente a cebolinha frita.
    • Guarde o chili crunch em pote hermético.




Serviço



    • Avenida Álvares Cabral, 1303, Lourdes
    • De terça a sexta, das 18h às 23h
    • Sábado, das 12h30 às 23h
    • Domingo, das 12h30 às 16h30





    • Rua Ceará, 1599, Funcionários
    • De terça a sábado, das 18h30 às 23h





    • Rua Campanha, 11, Carmo
    • De quarta a sexta, das 18h à 0h
    • Sábado, das 16h à 0h





    • Rua Outono, 579, Cruzeiro
    • Quarta e quinta, das 18h às 23h
    • Sexta, das 18h à 0h
    • Sábado, das 16h à 0h





    • Rua Curitiba, 2202, Lourdes
    • (31) 98312-5802
    • De terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 0h
    • Sexta e sábado, das 12h à 01h
    • Domingo, das 12h às 18h





    • (11) 97816-8598
    • punchflavors.lojavirtualnuvem.com.br





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

    • Rua Araguari, 1000, Santo Agostinho
    • (31) 98473-2761
    • De quarta a sexta, das 8h30 às 18h
    • Sábado e domingo, das 8h30 às 15



Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay