Pimenta de Sichuan: conheça o ingrediente que 'anestesia' a boca

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Cada vez mais popular no mundo todo, a culinária da China desperta a curiosidade por seus sabores intensos e complexos. Um de seus ingredientes mais icônicos é a pimenta de Sichuan, famosa por provocar uma sensação única de dormência e formigamento na boca que vai muito além do simples ardor.

Apesar do nome, não se trata de uma pimenta do gênero Capsicum, como a malagueta ou a dedo-de-moça. Na verdade, é a casca do fruto de uma árvore da família Rutaceae, a mesma dos cítricos como o limão e a laranja. Seu poder não está na capsaicina, o composto que gera a sensação de calor, mas sim em uma molécula chamada hidroxi-alfa-sanshool.

Essa substância interage com receptores nervosos na língua e nos lábios, causando uma vibração que pode ser descrita como um leve choque ou anestesia. A sensação, conhecida em chinês como málà, combina dormência (má) e picância (là), criando uma experiência sensorial complexa e muito apreciada na culinária asiática.

Como usar a pimenta de Sichuan na cozinha

A versatilidade da pimenta de Sichuan permite seu uso de diversas formas. Tradicionalmente, ela é um componente essencial em pratos icônicos como Mapo Tofu e frango Kung Pao. Também é um dos ingredientes da mistura de especiarias conhecida como "pó de cinco especiarias chinesas".

Para quem deseja experimentar em casa, uma boa dica é tostar levemente os grãos inteiros em uma frigideira seca antes de moê-los. Esse processo intensifica seu aroma cítrico e floral. O pó pode ser usado para temperar carnes, aves, vegetais e até mesmo para infundir óleos, criando um azeite aromatizado para finalizar pratos.

Onde encontrar no Brasil

Encontrar a pimenta de Sichuan ficou mais fácil nos últimos anos. Mercados e empórios especializados em produtos asiáticos, como os encontrados no bairro da Liberdade, em São Paulo, costumam ter a especiaria em grãos ou já moída. Também é possível encontrá-la na forma de óleo aromatizado, pronto para o uso. Além disso, diversas lojas online e comércios de temperos já incluem o produto em seu catálogo, entregando em todo o país.

Ao comprar, prefira os grãos inteiros, que conservam melhor o sabor e o aroma. Guarde em um recipiente bem fechado, longe da luz e do calor, para preservar suas propriedades por mais tempo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.