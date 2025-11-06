Aprenda a fazer receita simples e prática de bolo Red Velvet em casa

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Uma das cenas mais memoráveis do clássico “Flores de Aço” é, sem dúvida, a do bolo de casamento. Em formato de tatu, a sobremesa chama atenção pela cobertura cinza e, ao ser cortada, revela um interior vermelho-sangue. Para os fãs do filme que sempre quiseram recriar o famoso quitute, a boa notícia é que a receita é um delicioso bolo Red Velvet.

O doce, que se tornou um símbolo do longa-metragem de 1989, faz parte de uma tradição sulista americana em que bolos de casamento ganham formatos inusitados, e pode ser preparado em casa sem grandes complicações. O segredo está na combinação de ingredientes que garantem a cor vibrante e a textura aveludada da massa. A cobertura de cream cheese, tingida de cinza, completa a homenagem ao filme.

A seguir, confira o passo a passo para fazer o bolo que marcou uma geração. A decoração em formato de tatu é opcional, mas a diversão é garantida.

Ingredientes

Para a massa:

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

1 e 1/2 xícara de açúcar

1 xícara de buttermilk (ou 1 xícara de leite com 1 colher de sopa de vinagre branco)

1/2 xícara de óleo vegetal

2 ovos grandes

2 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar

2 colheres de sopa de corante alimentício vermelho líquido

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de vinagre branco

Para a cobertura:

450g de cream cheese em temperatura ambiente

1/2 xícara (115g) de manteiga sem sal amolecida

4 xícaras de açúcar de confeiteiro peneirado

2 colheres de chá de extrato de baunilha

Corante alimentício preto ou cinza em gel

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C (350°F). Unte e enfarinhe duas formas redondas de 20 cm. Em uma tigela grande, peneire a farinha, o açúcar e o cacau em pó. Misture bem. Em outra vasilha, bata os ovos, o óleo, o buttermilk, o corante vermelho e a baunilha. Adicione os ingredientes líquidos aos secos e misture apenas até incorporar. Não bata em excesso. Em um pote pequeno, misture o bicarbonato de sódio e o vinagre. A mistura irá borbulhar. Despeje imediatamente na massa e incorpore delicadamente. Divida a massa igualmente entre as duas formas preparadas e asse por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe os bolos esfriarem nas formas por 10 minutos antes de transferir para uma grade para esfriar completamente. Para a cobertura, bata o cream cheese e a manteiga em uma batedeira até obter um creme liso e fofo. Use ingredientes em temperatura ambiente para garantir a melhor textura. Adicione gradualmente o açúcar de confeiteiro, batendo em velocidade baixa. Por fim, acrescente a baunilha e algumas gotas do corante cinza ou preto, até atingir a cor desejada. Com os bolos já frios, monte as camadas e cubra todo o exterior com o glacê cinza para recriar a aparência do famoso bolo de "Flores de Aço".

