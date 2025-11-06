Por onde andam as atrizes de 'Flores de Aço'? Veja o elenco hoje

O filme “Flores de Aço”, lançado em 1989, se tornou um clássico atemporal. O longa reuniu um elenco feminino de peso que, décadas depois, permanece relevante no cenário artístico. As atrizes seguiram caminhos distintos, mas todas deixaram uma marca única em Hollywood.

A trama, que se desenrola em um salão de beleza na Louisiana, nos Estados Unidos, é um retrato dos laços femininos. Cada personagem, com sua personalidade única, contribuiu para o sucesso do filme e para a consolidação da carreira de suas intérpretes.

Sally Field (M'Lynn Eatenton)

Vencedora de dois Oscars de melhor atriz, Sally Field transitou com sucesso entre o cinema e a televisão, participando de produções como a série “Brothers & Sisters” e o filme “Forrest Gump: o contador de histórias” (1994). Seus trabalhos recentes incluem o filme “80 for Brady” (2023) e a série “Winning Time: the rise of the lakers dynasty”, iniciada em 2022.

Sally Field (M'Lynn Eatenton) atualmenteReprodução

Dolly Parton (Truvy Jones)

Dolly Parton, além de cantora e atriz, atualmente é considerada um ícone cultural. Além de continuar lançando discos e músicas, ela possui um parque temático, o Dollywood. Sua persona é conhecida mundialmente, especialmente por seu programa de incentivo à leitura, a ONG “Imagination Library”, que já doou milhões de livros.

Shirley MacLaine (Ouiser Boudreaux)

Uma verdadeira lenda do cinema, Shirley MacLaine foi indicada seis vezes ao Oscar e ganhou o prêmio de melhor atriz pela comédia dramática “Laços de ternura” (1983). Com uma carreira que atravessa sete décadas, ela continua ativa em papéis que destacam seu talento. Um de seus trabalhos mais recentes foi uma participação na segunda temporada da aclamada série “Only Murders in the Building”, em 2022.

Shirley MacLaine (Ouiser Boudreaux) atualmenteReprodução

Daryl Hannah (Annelle Dupuy-DeSoto)

Após o sucesso do filme, Daryl Hannah se tornou uma forte defensora do meio ambiente, dedicando grande parte de seu tempo ao ativismo. Ela segue atuando, embora de forma mais seletiva, e participou de projetos como a série “Sense8” (2015-2018), da Netflix. Hannah também dirigiu filmes e documentários como Coastal (2025), “Paradoxo” (2018), etc. Em 2025, ela foi uma das apresentadoras do Oscar, apresentando a categoria de "Melhor Edição”.

Daryl Hannah (Annelle Dupuy-DeSoto) atualmenteReprodução

Julia Roberts (Shelby Eatenton Latcherie)

Por seu trabalho em “Flores de Aço”, Julia Roberts recebeu sua primeira indicação ao Oscar e foi lançada ao estrelato. No ano seguinte, ela protagonizou “Uma linda mulher” (1990) e se tornou uma das maiores estrelas do mundo. Vencedora do Oscar por “Erin Brockovich” (2000), ela continua no topo, estrelando sucessos recentes como o thriller “O mundo depois de nós” (2023) e o filme “Depois da caçada” (2025).

Olympia Dukakis (Clairee Belcher)

Vencedora do Oscar por “Feitiço da Lua” (1987), Olympia Dukakis teve uma carreira aclamada no cinema e no teatro. A atriz continuou trabalhando ativamente até pouco antes de seu falecimento, em maio de 2021, aos 89 anos, deixando um legado que marcou gerações.

Olympia Dukakis (Clairee Belcher) morreu em 2021, mas deixou seu legado marcando gerações.Reprodução

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.