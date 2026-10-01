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BH vai sediar evento que reúne Cidades Criativas da Gastronomia

Beagá Recebe será realizado em dezembro e deve reunir oito delegações de cidades que compõem o seleto grupo de Cidades Criativas da Gastronomia pela Unesco

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
01/10/2026 18:10 - atualizado em 01/10/2026 18:23

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Carolina Fadel no Plates with Purpose, jantar beneficente que fez parte da programação do encontro oficial da Rede de Cidades Criativas da Unesco 2026, em Kuching, na Malásia
Carolina Fadel no Plates with Purpose, jantar beneficente que fez parte da programação do encontro oficial da Rede de Cidades Criativas da Unesco 2026, em Kuching, na Malásia crédito: Plates With Purpose/Divulgação

Entre os dias 9 e 12 de dezembro deste ano, o Centro de Belo Horizonte vai sediar a primeira edição do Beagá Recebe - Encontro de Cidades Criativas da Gastronomia. O evento internacional, que será realizado no P7 Criativo, que fica na Praça Sete, um dos pontos mais emblemáticos da capital mineira, vai reunir chefs e representantes da Rede de Cidades Criativas da Gastronomia pela Unesco – da qual BH faz parte desde 2019.

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Até o momento, estão confirmadas delegações de Bérgamo, na Itália; Florianópolis e Paraty, no Brasil; e Al Medinah, na Arábia Saudita. A expectativa, entretanto, é de que sejam, ao todo, oito cidades representadas.

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A autora do projeto, a chef Carolina Fadel, que vai assinar a curadoria do evento ao lado de Maria Clara Magalhães, também chef, destacou, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, o que a motivou. “Esse projeto surgiu na minha cabeça logo no primeiro evento internacional em que eu fui representando Belo Horizonte na rede, no ano passado, na Tailândia.”

A troca de saberes, apresentações e manifestações da cultura alimentar e a interação com outros chefs encantaram Carolina. “Vendo a forma como aquilo estava sendo apresentado, os eventos que acontecem em cada cidade para promover essa coisa tão linda que é a gastronomia, tão única de cada uma das cidades, e como que as pessoas interagem com isso, senti falta disso em Belo Horizonte. De termos essa representatividade, esses eventos em que a gente mostre para as pessoas que a gente faz aqui, e para a gente também trazer quem está fazendo lá para cá”, declara.

Dentre as presenças confirmadas, está Claudio Cecchinelli, coordenador da Sub-rede de Cidades da Gastronomia da Rede de Cidades Criativas da Unesco e ponto focal de Bérgamo. Ele reforçou a importância de eventos como este. “Uma Cidade Criativa é parte de uma rede global que contribui para o desenvolvimento local e, simultaneamente, para o desenvolvimento mundial. Esse evento é um exemplo concreto de colaboração e intercâmbio de experiências em nível mundial e confirma o forte compromisso de Belo Horizonte com o desenvolvimento sustentável.”





Quem também reforçou a relevância deste encontro foi Bruno Reis, presidente da Embratur, patrocinadora do Beagá Recebe. “A gente tem apoiado diversas iniciativa no país todo para que a gente consiga explorar novas possibilidades de geração de negócio”, diz.

Profissionais em receber

O nome do evento não foi escolhido ao acaso. Carolina pensou em uma das coisas que os mineiros e belo-horizontinos fazem de melhor: receber. “A gente sabe receber. A gente abre a porta, a gente tem um café coado, a gente tem uma mesa posta o dia inteiro. Fazemos isso muito bem.”

Quem também destaca essa qualidade dos mineiros é o presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), que apoia institucionalmente o evento, Eduardo Cruvinel. “Receber bem está na essência de Belo Horizonte e de Minas Gerais. E, quando temos pouco tempo, o nosso desafio não é tentar mostrar tudo o que a cidade tem, mas proporcionar experiências que traduzam quem nós somos.”

A expectativa do presidente da Belotur é de que os representantes conheçam diferentes facetas de BH. “Queremos que cada pessoa que venha a Belo Horizonte encontre um pouco da nossa identidade, a hospitalidade mineira, a gastronomia, a cultura, a criatividade, os nossos espaços públicos e, principalmente, as pessoas. Belo Horizonte é uma cidade que se conhece muito pela experiência, pela conversa, pelo encontro, pela mesa e pela convivência”, afirma.





Como vai funcionar?

O evento vai ocupar três andares do P7 Criativo, prédio no Centro de BH. A programação ainda está sendo definida, mas, de acordo com Carolina, deve envolver palestras, workshops, degustações, feiras com produtores, exposições e, claro, muita interação com os representantes das outras cidades participantes.

O Mercado Central, que completa 100 anos em 2029, está como parceiro e patrocinador do evento e deve compor também a programação. “A abertura vai ser lá e o fechamento também”, adianta a chef e curadora.





Serviço

Beagá Recebe - Encontro de Cidades Criativas da Gastronomia
Local: P7 Criativo, Belo Horizonte
Data: 9 a 12 de dezembro de 2026
Mais informações no Instagram @bh.cidadedagastronomia

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