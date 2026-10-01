BH vai sediar evento que reúne Cidades Criativas da Gastronomia

Entre os dias 9 e 12 de dezembro deste ano, o Centro de Belo Horizonte vai sediar a primeira edição do Beagá Recebe - Encontro de Cidades Criativas da Gastronomia. O evento internacional, que será realizado no P7 Criativo, que fica na Praça Sete, um dos pontos mais emblemáticos da capital mineira, vai reunir chefs e representantes da Rede de Cidades Criativas da Gastronomia pela Unesco – da qual BH faz parte desde 2019.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Até o momento, estão confirmadas delegações de Bérgamo, na Itália; Florianópolis e Paraty, no Brasil; e Al Medinah, na Arábia Saudita. A expectativa, entretanto, é de que sejam, ao todo, oito cidades representadas.

A autora do projeto, a chef Carolina Fadel, que vai assinar a curadoria do evento ao lado de Maria Clara Magalhães, também chef, destacou, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, o que a motivou. “Esse projeto surgiu na minha cabeça logo no primeiro evento internacional em que eu fui representando Belo Horizonte na rede, no ano passado, na Tailândia.”

A troca de saberes, apresentações e manifestações da cultura alimentar e a interação com outros chefs encantaram Carolina. “Vendo a forma como aquilo estava sendo apresentado, os eventos que acontecem em cada cidade para promover essa coisa tão linda que é a gastronomia, tão única de cada uma das cidades, e como que as pessoas interagem com isso, senti falta disso em Belo Horizonte. De termos essa representatividade, esses eventos em que a gente mostre para as pessoas que a gente faz aqui, e para a gente também trazer quem está fazendo lá para cá”, declara.

Dentre as presenças confirmadas, está Claudio Cecchinelli, coordenador da Sub-rede de Cidades da Gastronomia da Rede de Cidades Criativas da Unesco e ponto focal de Bérgamo. Ele reforçou a importância de eventos como este. “Uma Cidade Criativa é parte de uma rede global que contribui para o desenvolvimento local e, simultaneamente, para o desenvolvimento mundial. Esse evento é um exemplo concreto de colaboração e intercâmbio de experiências em nível mundial e confirma o forte compromisso de Belo Horizonte com o desenvolvimento sustentável.”













Quem também reforçou a relevância deste encontro foi Bruno Reis, presidente da Embratur, patrocinadora do Beagá Recebe. “A gente tem apoiado diversas iniciativa no país todo para que a gente consiga explorar novas possibilidades de geração de negócio”, diz.

Profissionais em receber

O nome do evento não foi escolhido ao acaso. Carolina pensou em uma das coisas que os mineiros e belo-horizontinos fazem de melhor: receber. “A gente sabe receber. A gente abre a porta, a gente tem um café coado, a gente tem uma mesa posta o dia inteiro. Fazemos isso muito bem.”

Quem também destaca essa qualidade dos mineiros é o presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), que apoia institucionalmente o evento, Eduardo Cruvinel. “Receber bem está na essência de Belo Horizonte e de Minas Gerais. E, quando temos pouco tempo, o nosso desafio não é tentar mostrar tudo o que a cidade tem, mas proporcionar experiências que traduzam quem nós somos.”

A expectativa do presidente da Belotur é de que os representantes conheçam diferentes facetas de BH. “Queremos que cada pessoa que venha a Belo Horizonte encontre um pouco da nossa identidade, a hospitalidade mineira, a gastronomia, a cultura, a criatividade, os nossos espaços públicos e, principalmente, as pessoas. Belo Horizonte é uma cidade que se conhece muito pela experiência, pela conversa, pelo encontro, pela mesa e pela convivência”, afirma.













Como vai funcionar?

O evento vai ocupar três andares do P7 Criativo, prédio no Centro de BH. A programação ainda está sendo definida, mas, de acordo com Carolina, deve envolver palestras, workshops, degustações, feiras com produtores, exposições e, claro, muita interação com os representantes das outras cidades participantes.

O Mercado Central, que completa 100 anos em 2029, está como parceiro e patrocinador do evento e deve compor também a programação. “A abertura vai ser lá e o fechamento também”, adianta a chef e curadora.













Serviço

Beagá Recebe - Encontro de Cidades Criativas da Gastronomia

Local: P7 Criativo, Belo Horizonte

Data: 9 a 12 de dezembro de 2026

Mais informações no Instagram @bh.cidadedagastronomia



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



