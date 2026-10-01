Travessia gastronômica na Serra do Espinhaço une trekking e alta cozinha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma caminhada de quatro dias pela Serra do Espinhaço, entre 12 e 15 de outubro, une trekking e gastronomia. A Travessia da Primavera é conduzida pelos chefs Marina Leite e Guilherme Pedroso, do restaurante Casulo, e percorre o trajeto da Lapinha da Serra ao Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro.

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A jornada tem como destino a Cachoeira do Tabuleiro, que possui 273 metros de queda livre e é a terceira mais alta do país. A experiência inclui quatro almoços e três jantares, com pratos de cozinheiras da região, pães e presunto maturado feitos por Guilherme, além de vinhos mineiros.

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O ponto de partida é a Lapinha da Serra, povoado a 140 quilômetros de Belo Horizonte. Lá fica o restaurante Casulo, onde cerca de 80% dos ingredientes vêm de produtores locais. O grupo se encontra na casa de hóspedes Sempre Viva, que também pertence aos chefs.

A curadoria gastronômica é da dupla. Marina Leite assume boa parte das refeições, enquanto Guilherme Pedroso, que é padeiro, prepara pães, quitutes, granolas e um presunto maturado. A condução do grupo fica a cargo do guia local Seu Geraldo, com um burrinho para carregar as mochilas.

Três cozinheiras locais participam do roteiro. Dona Carmem serve comida tradicional no ponto de apoio do Chico Niquinho, junto com uma bebida autoral do cerrado. Marilene recebe o grupo no restaurante DuKim, com pratos feitos em fogão a lenha. Carol Fadel, com raízes no Jequitinhonha e na Zona da Mata, prepara o jantar na Pousada do Baú.

Programação da travessia

O roteiro de quatro dias se divide da seguinte forma:

12/10: encontro às 9h30 na Sempre Viva, seguido de almoço macrobiótico e subida ao Rancho das Cobras. O jantar harmoniza o cerrado mineiro com províncias da França e vinhos de Minas.

13/10: saída às 9h, com piquenique e banho no Parauninhas. A chegada ao ponto do Chico Niquinho ocorre às 17h, com jantar servido às 19h.

14/10: o dia começa com saída às 8h, chegada à portaria do parque ao meio-dia e almoço no DuKim às 13h. O grupo chega à Pousada do Baú às 16h para o jantar.

15/10: o grupo parte às 9h, chega à Lapinha às 11h e encerra a experiência com um almoço na Sempre Viva ao meio-dia.

Serviço

Travessia da Primavera, Lapinha-Tabuleiro

Data: 12 a 15 de outubro de 2026

Valor: R$ 2.500 à vista ou 12 parcelas de R$ 250

O que inclui: três pernoites, cafés da manhã, almoços, jantares, bebidas, transporte, seguro de vida, guia, burrinho cargueiro e taxa do parque.

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