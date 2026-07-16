Cachoeira do Tabuleiro: onde a natureza inspira a alma

Mais do que ser a maior cachoeira de Minas Gerais, o monumento natural da Cordilheira do Espinhaço é um lugar de contemplação, onde a travessia termina e uma jornada interior começa. O primeiro impacto é visual. A água despenca de 273 metros, desenhando um véu branco sobre o paredão de quartzito que guarda, em suas formas, um coração esculpido pela natureza. Mas basta permanecer alguns minutos diante da Cachoeira do Tabuleiro para perceber que sua verdadeira grandeza não está apenas na altura da queda d'água. Ela está no silêncio.

Ali, o vento parece falar mais baixo. O tempo perde a pressa. O som constante da água cobre os ruídos do mundo e convida a um raro encontro consigo mesmo. Talvez por isso tantos caminhantes descrevam o lugar como um santuário natural. Não importa a crença, a religião ou a filosofia de vida. Diante da força da cachoeira, a sensação é a mesma: a de que existe algo maior do que nós.

Reabertura

Parte baixa da cachoeira do Tabuleiro está interditada por tempo indeterminado Prefeitura de Conceição de Mato Dentro/Divulgação

O próximo domingo (19/7) marcará um momento histórico para o turismo mineiro. A Cachoeira do Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, será oficialmente reaberta de forma integral durante uma solenidade no Parque Natural Municipal do Tabuleiro, devolvendo aos visitantes o acesso completo ao principal cartão-postal da região após quase cinco anos de restrições motivadas por questões de segurança geológica. A cerimônia está prevista para as 9h e simboliza o renascimento de um dos destinos mais admirados do ecoturismo brasileiro.

Localizada no coração da Serra do Espinhaço, reconhecida pela Unesco como Reserva da Biosfera, a Cachoeira do Tabuleiro impressiona por sua imponência. Com cerca de 273 metros de queda livre — frequentemente arredondados para 280 metros em divulgações institucionais —, é a maior cachoeira de Minas Gerais e a terceira maior do Brasil nesse formato. Seu paredão multicolorido forma um desenho que lembra um coração, característica que transformou o local em um símbolo do turismo de natureza no estado.

A reabertura representa muito mais do que a retomada da visitação. Ela devolve aos mineiros e turistas um espaço que desperta contemplação e respeito. O silêncio quebrado apenas pelo som das águas, a grandiosidade das montanhas, os campos rupestres e a energia da Serra do Espinhaço fazem da Cachoeira do Tabuleiro um lugar frequentemente associado ao autoconhecimento e à espiritualidade.

Para muitos visitantes, caminhar pela trilha até o poço é uma experiência de conexão profunda com a natureza. O percurso convida à desaceleração, à contemplação da biodiversidade e ao reconhecimento da força das águas que moldam a paisagem há milhares de anos. Não por acaso, há quem considere a cachoeira um verdadeiro templo a céu aberto, onde a imensidão da paisagem inspira silêncio, gratidão e renovação.

A retomada da visitação integral foi possível após uma ampla intervenção técnica coordenada pelo município, com acompanhamento de especialistas em geologia, engenharia e do Ministério Público de Minas Gerais. As obras incluíram a estabilização de blocos rochosos, monitoramento permanente da encosta e a instalação de um sistema de acompanhamento geológico para garantir maior segurança aos visitantes.







Local sagrado

Do alto da Cachoeira do Tabuleiro, de 273 metros, se avista um mar de montantas Leandro Couri/EM/D.A Press

Os relatos de viajantes descrevem um percurso marcado por campos rupestres cobertos por sempre-vivas, riachos de águas cristalinas, piscinas naturais, matas de galeria, montanhas de quartzito, cânions e grandes lajedos de pedra. Ao longo do caminho, os caminhantes cruzam pequenos cursos d'água, observam picos como o Breu e passam por comunidades tradicionais que recebem os visitantes em um modelo de turismo de base comunitária, onde o pernoite acontece em casas de moradores antigos da serra.

Em relatos publicados por trilheiros, uma sensação aparece repetidamente: a de que a travessia é uma experiência de transformação. Muitos contam que, depois de horas caminhando em silêncio, guiados apenas pelo vento e pelo som da água, a paisagem provoca uma espécie de desaceleração interior. Um mochileiro descreve o cenário como "cinematográfico" e afirma que chegar ao alto da Cachoeira do Tabuleiro foi como alcançar um "magnífico santuário", formado por lajes de pedra, poços cristalinos e a vista dos 273 metros de queda d'água.

Outro relato resume a dificuldade de explicar o lugar apenas com números. Após dois dias de caminhada, dezenas de porteiras atravessadas e rios vencidos a pé, a autora escreve que não há estatística capaz de traduzir a emoção de encontrar "o grande silêncio do lugar", reproduzindo versos escritos por crianças da região: "Naquela cachoeira o sagrado mora."

Essa percepção de espiritualidade não está ligada a uma religião específica, mas ao sentimento de reverência diante da natureza. A Serra do Espinhaço é considerada um dos mais importantes corredores ecológicos do Brasil e abriga espécies raras da fauna e da flora. A imponência dos paredões de quartzito, o desenho em forma de coração na rocha e o estrondo da água despencando de quase 300 metros criam um ambiente que muitos visitantes descrevem como um lugar de contemplação, silêncio e conexão profunda com a terra.

É comum que trilheiros relatem momentos de introspecção durante a caminhada. Sem sinal de celular em grande parte do percurso, longe do barulho urbano e cercados apenas pelas montanhas, muitos dizem que a travessia se transforma em uma jornada interior. Não por acaso, guias da região costumam afirmar que ninguém termina a Lapinha–Tabuleiro da mesma forma que começou: a caminhada exige esforço físico, mas recompensa com uma sensação de renovação que permanece muito depois do retorno para casa.

Patrimônio natural

Além do valor ambiental, a reabertura deve impulsionar a economia de Conceição do Mato Dentro. Hotéis, pousadas, restaurantes, guias de turismo, artesãos e produtores locais esperam um aumento significativo no fluxo de visitantes, fortalecendo um destino que já é referência nacional em ecoturismo e turismo de aventura.

Mais do que um atrativo turístico, a Cachoeira do Tabuleiro reafirma seu papel como patrimônio natural e espiritual de Minas Gerais. A cerimônia de domingo simboliza o reencontro entre pessoas e natureza, lembrando que alguns lugares não impressionam apenas pela beleza, mas também pela capacidade de transformar quem os visita

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