Duas chefs de MG vão participar da 6ª temporada do MasterChef Profissionais

A sexta temporada do ‘MasterChef Profissionais’ começa na próxima terça (6/10). A Band divulgou, nesta sexta-feira (2/10), a lista completa de participantes do programa, que conta com duas mineiras – ambas já estiveram em temporadas anteriores do reality show.

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Helena Furtado é natural de BH e é uma das ex-participantes que compõem o elenco da temporada. Ela chegou a participar do ‘MasterChef Brasil’ em 2021, e hoje atua como chef do Pinga Boteco, em Barcelona, na Espanha. Em breve, vai abrir, na mesma cidade, o Tinto Boteco. No Instagram, Helena coleciona mais de 300 mil seguidores.

De Patrocínio (MG), a chef Fernanda Oliveira foi vice-campeã do ‘MasterChef Brasil’ de 2022. Assim como Helena, ela, que também é conhecida como “loba" pelo público que acompanha o reality, está de volta à competição.

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Hoje, Fernanda também está à frente do Pepita, marca de delivery de pratos feitos em São Paulo. A chef, que ainda costuma compartilhar receitas em seu perfil no Instagram, esbanja uma comunidade de mais de 120 mil seguidores na rede social.

