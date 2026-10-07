Casa de espetáculos do Rio homenageia Minas Gerais no palco e na mesa

Rio de Janeiro - São 1,8 mil pratos servidos em 1h30. Não param na cozinha (no caso, duas) os superlativos do Roxy Dinner Show, em Copacabana, no Rio de Janeiro, que chega aos dois anos como uma casa de espetáculos dedicada ao Brasil. O endereço apresenta estreias no palco e na mesa: um quadro sobre Minas Gerais e, claro, pratos típicos do nosso país, incluindo uma releitura do mineiríssimo frango com quiabo.

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O menu é do carioca Danilo Parah, que tem uma habilidade que poucos entendem: sabe tornar tudo bem brasileiro. Nascido na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Parah percorreu hotéis de luxo e casas renomadas, combinando influências de todo o Brasil, especialmente das regiões Sudeste e Nordeste. Hoje, ele toca dois restaurantes em Ipanema, Rudä e Mäska, ambos recomendados pelo Guia Michelin.



“Recebi o convite do Roxy após eles acharem que havia uma conexão do meu trabalho com o que eles queriam para o projeto. A ideia era fazer pratos que representassem o Brasil para quem não conhece, sem ser caricato ou muito regional", conta o chef.







O salão do Roxy tem capacidade para receber quase 700 pessoas para jantar ao mesmo tempo Tomás Rangel/Divulgação







Quem toca as panelas na prática (Parah só assina o menu) é o paulista Caio Silva, que veio de Santos assumir o posto, amparado por mais 24 cozinheiros. “Um hotel sem quartos”, resume Silva, ao definir a mega operação do Roxy. Imagine quase 700 pessoas jantando ao mesmo tempo e no mesmo salão.



O formato é jantar com entrada, prato principal e sobremesa (são oferecidas duas ou mais opções de cada etapa) seguido de show, reunindo música, dança e cultura brasileira. Os ingressos custam a partir de R$ 689 por pessoa, dependendo do pacote.





Sabores mineiros

Uma das novidades é a chegada de Minas ao espetáculo, enfeitada de festa de Reis, vagões de trem, figuras do barroco, profetas de Congonhas e Milton Nascimento. Na mesa, o estado é representado por pratos como o frango caipira recheado com taioba e servido com creme (delicadíssimo) de queijo da Canastra, quiabo grelhado e purê de batatas. "Não tem como pensar no interior ou mesmo nos grandes centros sem suspirar diante do frango caipira com quiabo”, justifica o chef Danilo Parah.







Quem escolhe o pacote com jantar em cinco tempos é recebido com pão de queijo e manteiga da casa Tomás Rangel/Divulgação





Outra opção de prato principal com sabor de Minas é o lombo suíno assado à moda mineira, acompanhado de legumes assados, mousseline de mandioquinha e molho de goiabada. Também entra na lista o creme de queijo com calda de goiabada cascão oferecido como opção de sobremesa.

Caso o cliente escolha o pacote com jantar em cinco tempos, é recebido com pão de queijo e manteiga da casa.



As frutas, que são sucesso no Brasil, estão presentes de várias formas no menu. Do limão-cravo que vai no molho do peixe grelhado à jabuticaba sobre o filé-mignon servido com mil-folhas de mandioca, além do coco baiano no arroz que escolta a moqueca de banana-da-terra.



Da Floresta Amazônica, a “mãe do Brasil”, a castanha e o cumaru compõem a sobremesa baseada em texturas de chocolate com pé-de-moleque.



Outra novidade do Roxy é que a chef Kátia Barbosa vem servindo feijoada e camarão na moranga nos fins de semana, ao som de MPB e samba ao vivo.







Dirigido pelo cenógrafo Abel Gomes, o espetáculo 'Aquele abraço' apresenta um quadro em homenagem a Minas Gerais Tomás Rangel/Divulgação





Em 2027, como adianta ao Estado de Minas, o chef Caio Silva pretende acrescentar um cardápio de snacks variando de acordo com as regiões do Brasil encenadas no palco.

De cinema de rua a casa de espetáculos



Audácia misturada com gratidão pela cidade onde nasceu. Está na conta do empresário carioca Alexandre Accioly a transformação do antigo cinema de rua (fundado em 1938 e fechado em 2021) neste monumento lindo dedicado ao país que tanto ama.

“O que mais me encanta é a quantidade de Brasis que nós temos dentro de um só, na nossa arte, na cultura, na nossa música”, pontua Accioly.

O musical "Aquele abraço" tem direção geral do cenógrafo Abel Gomes e roteiro do jornalista Leonardo Bruno.

Serviço



Roxy Dinner Show

Rua Bolívar, 45, Copacabana – Rio de Janeiro

(21) 3032-9130

(21) 96742 6359

Informações sobre os espetáculos e os menus no site do Roxy

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@roxydinnershow